Orange annonce l’atterrissement du câble sous-marin Dunant en Vendée

mars 2020 par Emmanuelle Lamandé

Ce nouveau câble sous-marin long de 6 600 km reliant les États-Unis à la France est le fruit d’un projet unissant Orange et Google. Il a été posé par la société SubCom et sa mise en service est prévue avant la fin 2020. L’axe Europe-États-Unis est une des routes sous-marines les plus importantes du globe avec un besoin de connectivité qui double tous les deux ans. Dunant contribuera à répondre à l’explosion des usages Internet et à garantir des connexions performantes aux clients d’Orange et de Google.

En qualité de « Landing Party » et propriétaire de la partie française du câble, Orange a entièrement réhabilité la station historique de Saint-Hilaire-de-Riez alors désaffectée afin d’y héberger les équipements terminaux du système Dunant. Cette zone est un emplacement stratégique, située près des principaux hubs de connectivité de ce côté de l’Atlantique. Depuis cette station d’atterrissement, Orange déploie des fibres optiques terrestres en France entre Saint-Hilaire-de-Riez et Paris pour acheminer son trafic sur Dunant jusque dans les grands Data Centers de la capitale et permettra aussi de servir le reste de l’Europe et les grands Data Centers internationaux.

Avec ce déploiement, Orange bénéficiera de deux paires de fibres optiques d’une capacité pouvant aller jusqu’à 30Tbp/s chacune, soit de quoi transférer une vidéo de 1Go en 30 microsecondes. Orange sera ainsi en mesure de répondre à la croissance massive de la demande en termes de données et de contenus échangés entre l’Europe et les Etats-Unis pour plusieurs années.

Dunant sera le premier câble sous-marin à connecter les États-Unis à la France depuis plus de 15 ans et sera conçu de façon à associer les technologies les plus avancées des différents fournisseurs d’équipements mondiaux. Le câble aura donc la possibilité d’évoluer au même rythme que l’innovation des technologies de transmission optiques pendant années à venir.