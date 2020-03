Coronavirus : Systancia propose un accès gratuit à sa solution de télétravail

mars 2020 par Emmanuelle Lamandé

Afin de limiter la propagation du coronavirus dans les régions les plus touchées, il est probable que de plus en plus de personnes soient obligées de rester à leur domicile et que les entreprises recommandent à leurs collaborateurs de travailler depuis chez eux pour atténuer l’impact sanitaire et économique de l’épidémie. Le télétravail protège la santé de chacun et permet la continuité d’activité pour l’entreprise.

Si beaucoup d’entreprises ont déjà négocié des accords de télétravail, peu sont réellement préparées en ce qui concerne l’infrastructure informatique, notamment si elles doivent mettre rapidement un grand nombre de collaborateurs en télétravail. Il faut aujourd’hui leur proposer une solution qui soit facile à mettre en œuvre et qui préserve la sécurité de leurs données.

Répondant à la sollicitation de Cédric O, secrétaire d’Etat au numérique, Systancia rend gratuite la solution Systancia Gate, hébergée par OVHcloud, pendant 3 mois. Le service sera extensible par période de 1 mois selon la durée de la pandémie. Systancia Gate est un service d’accès distant sécurisé aux postes de travail et aux applications de l’entreprise, depuis leur poste professionnel portable ou mobile ou depuis un poste personnel. La solution est certifiée par l’ANSSI. Le service est disponible comme un service en ligne (cloud, SaaS).

Via Systancia Gate, les collaborateurs peuvent, depuis chez eux, disposer dans leur navigateur Internet, d’un portail avec leurs applications, et accéder en toute sécurité à leurs applications ou à leur poste de travail situés dans le réseau interne de l’entreprise. La solution assure aussi à l’entreprise de rester conforme aux directives de sécurité, en éliminant le risque d’une ouverture trop importante de son réseau pour un accès depuis l’extérieur : la solution permet la mise en œuvre du principe du « moindre privilège », chaque collaborateur ayant accès à toutes ses applications et uniquement à ses applications.