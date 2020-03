COVID-19 : Avaya rend gratuite son application de collaboration pour soutenir les écoles

mars 2020 par Emmanuelle Lamandé

Avaya Holdings Corp. annonce qu’elle fournira gratuitement son logiciel de collaboration Avaya Spaces aux établissements d’enseignement, y compris les collèges et les universités, ainsi qu’aux organisations à but non lucratif qualifiées du monde entier.

Avaya Spaces offre aux utilisateurs un ensemble complet de fonctionnalités qui intègre les réunions web et la collaboration d’équipe et permet aux utilisateurs de créer des espaces de travail dans le cloud pour envoyer des messages, se réunir, partager du contenu et gérer des tâches à partir d’un navigateur ou d’un appareil mobile. Elle permet également de réaliser des conférences vocales et vidéo pouvant accueillir jusqu’à 200 participants.