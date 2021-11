Oracle Cloud est disponible depuis le data center marseillais d’Interxion

novembre 2021 par Marc Jacob

Interxion, A Digital Realty Company annonce fournir à ses communautés de clients présentes sur le campus de data centers marseillais d’Interxionune connexion directe et sécurisée à la région Cloud Marseille d’Oracle via Oracle Cloud Infrastructure FastConnect. Cet ajout vient renforcer l’offre de valeur de PlatformDIGITAL®, la plateforme de data center mondiale unique en son genre d’Interxion, conçue pour accompagner le développement numérique de nos clients.

L’ouverture de la région cloud Marseille d’Oracle en France répond à la demande croissante du secteur public, des entreprises, particulièrement des PME, pour des services de cloud hybride. Ce développement marque l’ouverture de la 32ème région cloud d’Oracle dans le monde, il s’intègre au plan de l’entreprise visant à exploiter a minima 44 régions cloud d’ici la fin 2022, soutenant l’une des expansions les plus rapides d’un fournisseur majeur de cloud. Oracle Cloud Infrastructure FastConnect est disponible dans le cadre de la solution Cloud Connect d’Interxion, permettant d’établir des connexions privées avec plusieurs fournisseurs de cloud.

Oracle s’engage à fournir un cloud durable à ses clients en s’appuyant sur des solutions innovantes comme la solution River Cooling d’Interxion à Marseille, qui est 30 fois plus économe en énergie que des systèmes de refroidissement classiques.

Cette collaboration est une expansion logique de la relation développée entre Oracle et Digital Realty au niveau mondial. Conçue pour permettre aux entreprises de développer leurs activités numériques, PlatformDIGITAL® de Digital Realty constitue une base fiable permettant aux clients de répondre à leurs besoins en matière de couverture mondiale, de capacité et de connectivité aux communautés de clients, et ce à partir d’un fournisseur unique de data centers.