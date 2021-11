Atempo annonce la disponibilité de Miria for Analytics

novembre 2021 par Marc Jacob

Atempo annonce la disponibilité de Miria for Analytics, la dernière version de sa solution Miria dédiée à la gestion des larges volumes de données non structurées.

La solution historique de Data Management d’Atempo se différencie à nouveau des solutions traditionnelles. Après la sauvegarde, la migration, l’archivage et la synchronisation, Miria étoffe son offre multiservices en proposant aux entreprises des secteurs pétavores des fonctionnalités d’analytique.

Une vision holistique des données

Quel que soit le secteur d’activité (Recherche, Finance, Santé, Industrie, etc.), les organisations font face à une explosion des données, expliquée par l’évolution naturelle des usages (IoT, BigData, IA, Machine Learning, etc.). Les entreprises doivent également répondre à une augmentation des besoins en capacités de stockage, qui s’accompagne de nouvelles problématiques à maîtriser.

Tout d’abord, la multiplication des stockages (cloud, disque, bande...) complexifie la localisation et l’identification des typologies de fichiers ainsi que leurs usages. A mesure que le volume de données produites augmente, les coûts de stockage suivent linéairement jusqu’à en devenir prohibitifs. Il est alors nécessaire de distinguer les données “chaudes”, essentielles et utilisées quotidiennement par les différents départements de l’entreprise, des données “froides” qui pourraient être déplacées vers un tiers de stockage moins onéreux. Enfin, la complexité des architectures de stockage avec des données réparties sur différents sites de production via plusieurs technologies de stockage complexifie la stratégie à adopter, et donc la rationalisation des coûts et la prise de décision.

Miria for Analytics déploie une méthode d’analyse des données réparties sur des stockages hétérogènes, afin de proposer à ses clients une vision consolidée de leurs données et un reporting exhaustif de l’utilisation de leurs stockages.

Une fois installée, la solution commence à parcourir l’ensemble des infrastructures et aide les utilisateurs finaux à localiser et identifier plus facilement les données recherchées grâce à leurs métadonnées. Les utilisateurs peuvent ainsi s’appuyer sur Miria for Analytics pour prendre des décisions éclairées en matière de déplacement et d’archivage tout en respectant le principe de gouvernance : conserver les données fréquemment consultées (données “chaudes”) au plus près des utilisateurs et archiver les données rarement consultées (données “froides”).

Anticiper les besoins en stockage

Grâce à ses fonctions d’automatisation des tâches, à ses tableaux de bord riches et complets et à la création de rapports d’utilisation, Miria for Analytics permet un monitoring précis des usages, de la consommation d’espace, et donc des besoins réels des utilisateurs en matière de stockage. En localisant les stockages sur lesquels se trouvent les données non essentielles et en décidant de les archiver ou de les déplacer vers des stockages moins onéreux (tels que la bande ou le cloud), Miria permet aujourd’hui aux organisations de réduire drastiquement les coûts liés au stockage. Ainsi, une étude menée par Fujifilm montre que sur une période de dix ans, l’archivage de données sur de la bande plutôt que du disque offre une réduction des coûts jusqu’à 86%.

Dans une logique d’amélioration constante de l’expérience utilisateur, les interfaces de Miria for Analytics ont été intégralement pensées pour apporter aux utilisateurs simplicité, clarté et performance.

Miria for Analytics repose sur l’architecture technologique éprouvée de Miria, plateforme universelle et agnostique capable de s’adapter à tous types d’environnements. L’outil offre ainsi une compatibilité avec les différents stockages ainsi que les filesystems GPFS, Lustre et Storenext, sans aucune limite de taille.