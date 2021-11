OpenText lance Cloud Editions 21.4

novembre 2021 par Marc Jacob

OpenText™ annonce sa plus vaste mise à jour produits à l’occasion d’OpenText World la semaine dernière. Cloud Editions 21.4 (CE 21.4) apporte de nouvelles intégrations, applications et produits afin d’aider les entreprises à s’adapter au travail moderne et aux supply chains mondiales, à se connecter avec leurs clients, à protéger leurs informations et à optimiser l’expérience des développeurs.

Mark Barrenechea a dévoilé cette nouvelle version à l’occasion de son discours d’ouverture d’OpenText World. Son intervention, axée sur l’importance de l’entreprise numérique, a permis de souligner la façon dont OpenText aide ses clients tels que L’Oréal, l’Academy of Motion Pictures ou Penta-Ocean Construction à s’adapter.

Les principales innovations de CE 21.4 s’attaquent aux frictions dans le travail moderne et les supply chains mondiales. Il s’agit notamment des intégrations de Core Content avec Salesforce en vue d’améliorer la productivité et la conformité des équipes de vente et de support, ainsi qu’avec Microsoft Teams pour connecter les capacités collaboratives de Teams aux processus métiers axés sur les contenus. Une nouvelle offre Business Network Managed Services répond à l’explosion des nouvelles entreprises numériques et à la nécessité de se connecter rapidement aux partenaires commerciaux.

Les principales nouveautés de Cloud de CE 21.4 sont :

OpenText™ Content Cloud

Content Cloud fournit les outils nécessaires aux équipes distribuées, en connectant les informations au sein de l’entreprise avec les équipes et systèmes qui ont en besoin, tout en s’intégrant de manière transparente dans les applications métiers que ses collaborateurs utilisent quotidiennement.

Au-delà de l’intégration avec Salesforce et Microsoft 365, OpenText™ Core Content peut faire appel à Core Case Management pour modéliser et coordonner des processus métiers complexes. En outre, les utilisateurs d’OpenText Documentum bénéficient désormais de l’intégration avec Salesforce Sales & Service Cloud. Intelligent Capture se dote d’un moteur de Machine Learning de nouvelle génération, IEE (Information Extraction Engine). Enfin les produits Magellan Risk Guard, eSignature et eDiscovery ont fait l’objet de mises à jour majeures. Plus de détails sur les différentes innovations sont disponibles sur ce blog.

OpenText™ Business Network Cloud

En intégrant les systèmes, les équipes et les objets, Business Network Cloud numérise les supply chains et aide les entreprises à échanger des informations en toute transparence avec leurs partenaires commerciaux.

CE 21.4 apporte de nouvelles capacités prépackagées en libre-service, permettant aux entreprises de toutes tailles de s’intégrer avec leurs partenaires commerciaux à travers le monde, ainsi que les meilleurs services en matière d’intégration, d’analyse et de conformité. En outre, les capacités étendues d’OpenText™ Active Applications renforcent la conformité et l’intégration avec les fournisseurs et sources de données externes. La nouvelle expérience utilisateur d’OpenText™ IoT Platform optimise l’efficacité de la collecte des informations et de la gestion des équipements IoT. Les dernières innovations Business Network Cloud sont à découvrir sur ce blog.

OpenText™ Experience Cloud

Les entreprises peuvent améliorer l’expérience client moderne avec des outils intelligents de création de contenu et de production de médias, tout au long du parcours client, avec Experience Cloud.

CE 21.4 améliore le ciblage et la personnalisation dynamique de l’expérience client et des communications grâce à l’intégration entre la plateforme de données clients OpenText™ Experience CDP, OpenText™ Exstream, OpenText™ TeamSite et Google Marketing Platform. OpenText™ Media Management rend les auteurs de contenus plus productifs en recommandant des médias pour un placement ciblé dans les communications et sur les sites. Exstream intègre les emails en volume avec OpenText™ Notifications afin d’améliorer et d’étendre la portée du multicanal. Plus d’informations sont disponibles sur ce blog.

OpenText™ Security & Protection Cloud

Security & Protection Cloud assure la cyber résilience en protégeant et sécurisant les données afin que les entreprises résistent aux cyberattaques et aux pertes de données accidentelles et s’en remettent rapidement. OpenText™ Digital Evidence Center aide les forces de l’ordre à mener plus rapidement les enquêtes en centralisant la collecte, l’analyse et la conservation des médias riches et des pièces à conviction numériques.

En outre, BrightCloud Threat Intelligence Service couvre désormais plus d’un millier d’applications, permettant aux partenaires d’appliquer des règles aux applications cloud en les classant par finalité et en en contrôlant l’accès par groupe d’applications, nom et action spécifique en cours d’exécution. La solution fournit également des scores de réputation afin de faciliter l’évaluation des risques pour les données et leur conformité dans les applications cloud. Des détails sur les autres mises à jour, notamment les améliorations apportées à OpenText™ Endpoint Investigator et OpenText™ EnCase Forensic, sont disponibles sur notre blog consacré à Security & Protection Cloud.

OpenText™ Developer Cloud

Les développeurs peuvent créer, personnaliser et intégrer des applications de manière plus rapide et intelligente au moyen d’un ensemble de services d’API de gestion d’information dans Developer Cloud.

Dans CE 21.4, les services d’API Developer Cloud sont disponibles à l’essai et à l’achat en Amérique du Nord, selon un modèle de tarification en fonction de la consommation permettant aux développeurs de ne payer que les fonctionnalités qu’ils utilisent. En outre, un nouveau site web destiné aux développeurs offre une plus grande facilité d’utilisation, en donnant accès aux API des produits OpenText et à de nouveaux services Developer Cloud via un seul et même portail. Tous les détails de la mise à jour sont sur le blog Cloud Developer.