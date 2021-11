SquareScale lance un orchestrateur d’infrastructures hybrides basé sur une alternative à Kubernetes

novembre 2021 par Marc Jacob

La solution permet de déployer une infrastructure Cloud Native très rapidement et de manière ultra-sécurisée sur tout type d’hébergement IaaS, la rendant ainsi prête en quelques minutes pour la production. SquareScale simplifie ainsi la vie des ops et des développeurs en leur proposant une solution accessible et sans compromis sur la sécurité.

En cette fin d’année 2021, SquareScale, filiale de l’entreprise rhônalpine Sogilis, lance la version 1.0 de son orchestrateur d’infrastructures hybrides, une alternative à Kubernetes.

Simplifier le déploiement d’applications Cloud Native

La version 1.0 de l’orchestrateur d’infrastructures hybrides SquareScale permet de déployer rapidement une infrastructure Cloud Native sur des environnements IaaS multi-fournisseurs et de la rendre prête pour la production, en toute sécurité. SquareScale permet également de cloner cette infrastructure et la déployer instantanément dans un environnement de développement.

Une alternative à Kubernetes

Dans un contexte où Kubernetes est devenue la solution de référence pour l’orchestration de containers, les retours d’expérience confirment sa complexité, ses coûts d’exploitation et de maintenance élevés. Cela la rend inappropriée pour de petites équipes.

Basé sur l’orchestrateur de workload HashiCorp Nomad, SquareScale s’affirme comme une alternative ultra-sécurisée à Kubernetes. SquareScale automatise le cycle de vie de tous les composants qui constituent une infrastructure dans son ensemble. L’entreprise fait le pari ambitieux de rendre largement accessible quelque chose d’éminemment complexe.

Comment l’orchestrateur SquareScale se différencie-t-il ?

En combinant simplicité et sécurité ! SquareScale permet de déployer rapidement et facilement une infrastructure Cloud Native complète, sécurisée et prête pour la production via une interface web, une ligne de commande, une API ou un provider Terraform. SquareScale pourra ainsi s’intégrer harmonieusement dans l’approche CI/CD.

SquareScale place la sécurité au coeur de ses principes, avec des profils de sécurité personnalisables (de basique à PCI DSS ou HDS), des fonctions avancées de gestion des secrets et de chiffrement et, pour les développeurs, le chiffrement TLS entre services ou des variables d’environnement…

La mission de SquareScale est de rendre accessible à toutes les entreprises des infrastructures Cloud Native avancées prêtes pour la production d’applications critiques et certifiables. Tous les outils nécessaires sont déployés et mis en place pour faciliter la vie des ops et des développeurs.

Un orchestrateur "ultra-sécurisé"

En utilisant à dessein le terme “ultra-sécurisé”, SquareScale illustre sa principale priorité : fournir des infrastructures où toutes les pratiques de sécurité maximale sont appliquées. Cela se traduit concrètement par la mise à jour systématique des briques de l’infrastructure sans indisponibilité (zéro downtime) lorsqu’une faille est découverte. SquareScale travaille par ailleurs en continu avec des white hackers lors de programmes de bug-bounties afin d’éprouver en permanence la robustesse de sa solution.