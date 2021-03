OpenText lance BrightCloud Cloud Service Intelligence

mars 2021 par Marc Jacob

S’appuyant sur une plateforme de Machine Learning (ML) de 6e génération, OpenText™ annonce le lancement de BrightCloud® Cloud Service Intelligence. Cette offre permet aux CASB (Cloud Access Security Broker) et aux fournisseurs d’autres solutions de sécurité et services technologiques d’appliquer des règles de sécurité centrées sur les données et de prévenir des interactions indésirables avec les services cloud et les applications associées.

À travers une suite de trois composants (Cloud Application Classification, Cloud Application Function et Cloud Application Reputation), les partenaires peuvent utiliser BrightCloud® Cloud Service Intelligence pour identifier, classifier et bloquer ou autoriser l’accès suivant la classification, les fonctionnalités et le score de réputation d’une l’application.

Ce nouveau service fournit des données de veille supplémentaires sur les applications cloud qui présentent des risques en matière de sécurité ou de conformité. Il identifie également les actions des utilisateurs dans ces applications, permettant aux partenaires de mieux répondre aux risques ainsi que de repérer et bloquer les comportements informatiques anormaux afin de mieux contrôler les données. BrightCloud® Cloud Service Intelligence peut aussi être adapté pour aider les CASB et autres prestataires à enrichir leurs services en aidant leurs clients à se conformer aux réglementations et à réduire les risques pour la sécurité en définissant et en appliquant des règles relatives à l’utilisation des applications cloud.

En se référant à un score de réputation, les entreprises peuvent choisir le niveau de risque réputationnel d’une application correspondant à leurs besoins. D’autres facteurs intervenant dans la réputation, tels que la sécurité de l’application et des données, ou encore une vue d’ensemble de l’organisation peuvent également entrer dans la mise en place de règles de risque ou d’utilisation acceptable. En outre, ce score intègre BrightCloud® Domain Security Score, une technologie en instance de brevet qui évalue le risque de cybersécurité pour les utilisateurs et réseaux accédant à un domaine particulier, que cet accès soit chiffré en HTTPS ou pas.

BrightCloud® Cloud Service Intelligence est vendu aux prestataires de solutions de sécurité et technologiques sous la forme d’un service autonome, via l’API BrightCloud® Threat Intelligence.