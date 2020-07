Onepoint a été choisie par Bpifrance

juillet 2020 par Marc Jacob

Bpifrance se transforme en profondeur pour maximiser l’impact de sa digitalisation. La banque publique réaffirme son ambition de proposer à ses clients et partenaires une offre de services enrichie tant dans ses cinquante antennes régionales qu’en ligne enrichie et mobilise tous les leviers permettant de déployer une organisation innovante au service de la qualité des relations avec ses clients, et de la réduction de l’empreinte carbone de ses activités et de celles de ses clients et partenaires. L’ampleur et la complexité de la transformation enclenchée avec ce programme l’ont conduit à rechercher un accompagnement dédié.

« Nous réinventons notre organisation, nos processus et nos outils pour les centrer encore plus sur les attentes de nos clients et partenaires. Cela nous permettra de mieux financer et accompagner les entreprises, dans toutes les étapes de leur développement » commente Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance. « Nous avons retenu onepoint pour nous accompagner pour ses compétences hybrides, conjuguant vision stratégique, innovation dans les méthodes et capacité d’exécution technologique », ajoute Arnaud Caudoux, directeur général adjoint de Bpifrance.