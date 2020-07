La NASA s’appuie sur CenturyLink pour répondre à des demandes de connectivité supplémentaires

juillet 2020 par Marc Jacob

CenturyLink, Inc. a récemment remporté une deuxième commande de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) pour gérer l’ensemble de son trafic voix et fournir une connectivité réseau rapide et sécurisée à plus de 15 centres spatiaux et installations de recherche régionales de la NASA.

CenturyLink avait précédemment remporté un contrat pour fournir au siège de la NASA des services d’infrastructures réseaux avec des vitesses allant jusqu’à 100 Gbps. Ces services modernes de voix et de réseau, essentiels à la mission de la NASA, soutiendront ses programmes d’exploration spatiale.

Les deux contrats ont été attribués à CenturyLink dans le cadre du programme Enterprise Infrastructure Solutions (EIS) de la General Services Administration, d’une durée de 15 ans et d’un montant de 50 milliards de dollars, et ont tous deux une « period of performance » de neuf ans et demi.

« Nous sommes honorés de fournir des services voix essentiels et une connectivité réseau qui permettent à la NASA de se concentrer sur sa vision pour découvrir et étendre les connaissances au profit de l’humanité », a déclaré David Young, senior vice president en charge du secteur public chez CenturyLink. « La NASA a confié à CenturyLink une deuxième commande EIS pour fournir des services voix sur l’ensemble du territoire à l’agence spatiale, pour gérer son réseau régional qui relie ses célèbres centres spatiaux et ses installations de recherche régionales aux sites du siège ».

Au printemps 2019, CenturyLink a remporté le premier ordre de mission jamais attribué dans le cadre du programme EIS de la GSA pour fournir à la NASA une infrastructure réseau. La société a également été le premier fournisseur à recevoir l’autorisation d’opérer dans le cadre du contrat EIS de la GSA l’année dernière.

L’EIS est un instrument contractuel multi-primé via lequel les agences du gouvernement fédéral achètent des services d’infrastructure de technologie de l’information et de télécommunications. Il confère aux agences fédérales américaines la flexibilité et l’agilité nécessaires pour migrer vers des communications modernes et des services informatiques qui répondent aux normes de sécurité strictes du gouvernement.

Eléments clés

En fournissant des services de cybersécurité, de cloud, d’hébergement managé et d’IT sur son réseau de classe opérateur, CenturyLink offre aux organismes gouvernementaux la sécurité et la fiabilité dont ils ont besoin pour mener à bien leurs importantes missions.

CenturyLink est classée n° 29 sur la liste des 100 meilleurs prestataires de services informatiques du gouvernement fédéral américain établie par Washington Technology en 2018.