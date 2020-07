Nicolas Feuillatte optimise sa productivité avec les solutions clefs en main de Rubrik

juillet 2020 par Marc Jacob

Au total, Nicolas Feuillatte compte en effet plus de 80 logiciels différents pour couvrir tous les aspects traditionnels d’une entreprise (CRM, RH, ERP, bureautique, etc.), mais aussi les spécificités de son métier, qu’il s’agisse de gestion de la cuverie ou encore la tenue des registres de caves et la déclaration DRM imposée par les douanes. Dotée d’un environnement virtualisé à 98 % avec une centaine de VM, l’entreprise possède deux datacenters distantes organisées en mode PRA. Avec six personnes à la DSI, dont uniquement deux dédiées à la gestion de l’infrastructure, Nicolas Feuillatte a besoin de solutions efficaces, capables d’accompagner son développement et de lui faire gagner du temps sur l’exploitation quotidienne du système d’information.

Nicolas Feuillatte avait adopté une solution de sauvegarde en 2012 qui lui avait valu bien des déboires, car pas aboutie. La société a mis deux ans à la stabiliser en multipliant les mises à jour, chacune provoquant un nouveau lot de problèmes. Parallèlement, ses besoins ne cessaient d’augmenter, chaque évolution entraînant des pertes de temps considérables liées notamment au fait qu’il fallait adapter séparément chaque composant de la solution : le matériel (CPU, RAM, baies de stockage), la version du logiciel de sauvegarde sans oublier le système d’exploitation. Confrontée à une nouvelle montée en charge, difficile à réaliser à cause de contraintes matérielles la société décide de changer de solution de sauvegarde en 2017.

« Nous avons tout de suite été séduits par le côté tout-en-un de Rubrik lorsque notre partenaire Acteab nous en a parlé. Au cours d’une démonstration réalisée par Rubrik, nous avons aussi découvert la fonction Instant Recovery qui nous permet aujourd’hui de remonter une VM en une minute, là où il nous fallait auparavant une à deux heures, parfois même plus », explique Bastien Lamoureux, Responsable micro-informatique et réseaux de Nicolas Feuillatte. Convaincu également par la simplicité de mise en œuvre et d’administration au quotidien, Nicolas Feuillatte a adopté deux premiers châssis de 3 nœuds en 2017, enrichis depuis par 2 nœuds supplémentaires dans un troisième châssis R6404 pour gérer la vingtaine de To de données de son système d’information. « Monter en charge avec Rubrik est vraiment très simple : il suffit d’ajouter des nœuds. Comparé à notre ancienne solution, nous gagnons un temps considérable. Au passage, le système de licencing est également plus transparent et simple, Rubrik appliquant le modèle clair d’une licence pour un nœud sans supplément à tout va pour chaque option ou ajout de fonctionnalité », souligne Bastien Lamoureux.

La solution offre également les avantages suivants :

• Système de SLA simple et rapide : « Il suffit de définir préalablement ses préférences dans une interface très simple : durée de rétention des informations, fenêtres et fréquences de sauvegarde, etc. Rubrik se charge ensuite d’appliquer la politique de sauvegarde à toutes les machines. On gagne un temps considérable grâce aux nombreuses automatisations de la solution ».

• Une sécurité renforcée sur les risques de ransomware : « Notre système d’information repose majoritairement sur Windows et en 2017, lors du renouvellement de notre sauvegarde, le monde était confronté aux ravages du ransomware Wannacry. Disposer d’une solution qui utilise un système d’exploitation différent de celui du reste de l’infrastructure renforce la protection de nos données : en cas d’attaque, le risque d’avoir sa sauvegarde également chiffrée est réduit ».

• Un support exceptionnel : « Je devais parfois attendre des jours avant d’avoir la réponse à une question avec notre ancien fournisseur. Avec Rubrik, je n’ai jamais attendu plus de 15 minutes. De plus, Rubrik réalise les mises à jour à distance de notre infrastructure avec une réactivité étonnante, en s’adaptant toujours à nos contraintes opérationnelles ». • Un moteur de recherche impressionnant : « Le moteur de recherche de Rubrik est tellement puissant et performant que nous n’utilisons plus celui de Windows pour rechercher un fichier égaré par un utilisateur ».