Laurent Daudré-Vignier devient Directeur Général France et Regional VP South EMEA d’Exclusive Networks

mars 2020 par Marc Jacob

Exclusive Networks annonce la nomination de Laurent Daudré-Vignier, 56 ans, au poste de Directeur Général France et de Regional VP South EMEA (France, Italie, Espagne, Portugal, Israël, Turquie, Afrique du Nord). Féru de nouvelles technologies et passionné par le monde de l’informatique, il compte notamment parmi ses faits d’armes la création des entités espagnole et portugaise d’Exclusive Networks ou encore la détection précoce du potentiel de Palo Alto Networks. Avec cette nomination stratégique, Exclusive Networks entend poursuivre son ascension sur le marché mondial de la cybersécurité et du cloud.

Un serial entrepreneur passionné

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Gestion de Paris - devenue depuis Paris School of Business - Laurent Daudré-Vignier débute sa carrière chez Quaternaire Informatique en 1986 avant d’assumer le poste de Directeur Général et Fondateur d’Attachmate Espagne, éditeur de logiciel américain. Après 7 années dédiées au développement de cette succursale ibérique, il se lance dans un nouveau challenge en créant en 1996 la société New Link España - désormais connue sous le nom d’Allasso - qu’il dirigera pendant 9 ans. A son départ, Allasso génère plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires.

En 2007, il intègre Exclusive Networks en créant les premiers bureaux du distributeur en Espagne et au Portugal. Huit années plus tard, fort du succès rencontré par ces deux entités, il est promu Regional Director South EMEA, et supervise alors les filiales italienne, turque, espagnole, portugaise et africaines (pays francophone) du Groupe.

Après avoir passé 30 ans en Espagne, Laurent accepte une nouvelle mission fin 2018, celle d’implanter Exclusive Networks aux US et Canada. Sa mission étant terminée, Laurent fait son grand retour sur sa région de prédilection avec de nouveaux challenges.

Une nomination stratégique

Le 1er mars 2020, Laurent Daudré-Vignier est nommé Directeur Général d’Exclusive Networks France suite au départ de Franck Burtin pour raisons personnelles. Il reprend également la tête de la région South EMEA (France, Italie, Espagne, Portugal, Israël, Turquie, Afrique du Nord) en tant que Regional VP South Europe. Le développement de cette région, considérée comme la plus importante pour le Groupe, est un enjeu particulièrement stratégique pour Exclusive Networks. La France est, quant à elle, le second pays du Groupe en termes de revenus, juste après la Grande-Bretagne.

Laurent Daudré-Vignier aura notamment pour missions le pilotage de la croissance de la filiale française du Groupe, le soutien aux Country Managers de la région South EMEA, l’entretien et le développement des relations avec les vendors et de veiller à la bonne application de la politique du Groupe.