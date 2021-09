Odigo nommé Visionnaire dans le 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for CcaaS pour la seconde année consécutive

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Gartner, une entreprise qui fournit des données exploitables et concrètes aux dirigeants et à leurs équipes, a positionné Odigo comme Visionnaire dans le Magic Quadrant™ for Contact Center as a Service (CCaaS). Odigo a été désigné comme tel pour sa capacité d’exécution et la qualité de sa vision.

L’année écoulée a vu la transformation digitale et le passage au cloud s’accélérer considérablement, et seules les organisations ayant placé l’expérience client au premier plan ont été capables de faire face aux exigences croissantes de leurs clients. Odigo a récemment observé une augmentation du nombre d’utilisateurs de ses solutions CCaaS innovantes, flexibles et agiles, qui permettent aux grandes entreprises de proposer des expériences personnalisées et valorisantes aux clients comme aux conseillers. Odigo accompagne actuellement plus de 400 000 utilisateurs à travers le monde, capables de travailler de n’importe où.