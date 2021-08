Ivanti a été classé Visionnaire dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2021 pour les outils de Gestion unifiée des Terminaux (UEM)

août 2021 par Marc Jacob

Aujourd’hui, la plateforme Ivanti UEM améliore la productivité du département IT et des utilisateurs en aidant : les administrateurs IT à collecter des données détaillées sur les périphériques ; à automatiser le déploiement des logiciels et des OS ; à personnaliser les espaces de travail ; et à résoudre proactivement les problèmes des utilisateurs finaux. Elle simplifie la gestion, en offrant une console unique avec Ivanti Neurons et en apportant l’automatisation à une très large gamme de périphériques, notamment Windows, Mac, ChromeOS, Linux, Unix, iOS, Android et périphériques IoT.

Nous pensons que les rapports Gartner Magic Quadrant représentent le point culminant d’une recherche factuelle et rigoureuse sur des marchés spécifiques ; et qu’ils offrent un panorama de la position des différents fournisseurs, sur des marchés à forte croissance où la différenciation des fournisseurs est importante. Les fournisseurs sont répartis en quatre tableaux (quadrants) : Leaders, Challengers, Visionaries (visionnaires) et Niche Players (acteurs de niche). Ces recherches vous permettent d’exploiter au mieux les analyses de marché, en fonction des besoins spécifiques de votre activité et de vos technologies.