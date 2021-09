GigaOm nomme CTERA le leader du stockage de fichiers cloud distribué

septembre 2021 par Marc Jacob

Selon le rapport, « CTERA est le leader de ce radar et dirige également le pack de solutions axées sur l’innovation/la plate-forme grâce à une approche complète et équilibrée pour relever les défis du stockage et de la collaboration de fichiers cloud distribués. La solution obtient des notes exceptionnelles parmi une majorité de critères clés et de mesures d’évaluation.

Le GigaOm Radar a en outre félicité CTERA comme « le leader absolu en termes de capacités de déploiement de périphérie, offrant aux organisations la plus grande flexibilité, permettant un accès simplifié aux données de périphérie et offrant des options de déploiement de périphérie complètes ».

Le stockage de fichiers cloud distribué représente un marché en croissance rapide alors que les organisations informatiques restructurent la façon dont les utilisateurs d’entreprise accèdent, partagent et collaborent sur des fichiers dans un environnement de travail de plus en plus hybride. CTERA aide les entreprises à combler l’écart entre les limites du stockage de fichiers traditionnel et les exigences d’aujourd’hui pour un accès rapide et sécurisé aux données des utilisateurs et des applications n’importe où. La plate-forme de services de fichiers d’entreprise CTERA est la seule solution de stockage de fichiers cloud distribuée à unir les bureaux centraux, les succursales et les bureaux à domicile sous un seul espace de noms, étendant le système de fichiers d’entreprise à la périphérie du réseau tout en maintenant un contrôle centralisé des données et une sécurité maximale.

« En se concentrant singulièrement sur la possibilité d’un accès périphérique simplifié et sécurisé n’importe où à un système de fichiers mondial, CTERA démontre une approche hautement innovante et flexible du stockage de fichiers cloud distribué et est bien placé pour mener la transition de l’entreprise vers une nouvelle ère de travail » a déclaré Enrico Signoretti, analyste de recherche, GigaOm.

La position de leader de CTERA dans le radar GigaOm est la dernière d’une chaîne inégalée de reconnaissance de stockage de fichiers dans le cloud. Les applaudissements de l’industrie en 2021 comprennent :

Le prix Gold Stevie® dans la catégorie Cloud Storage Solution lors de la 19e édition des American Business Awards®

Le prix de l’innovation de stockage de l’année dans le cadre des Data Breakthrough Awards

DCIG TOP 5 des solutions pour la consolidation NAS d’entreprise (basée sur le cloud et sur site) et la collaboration multi-sites

Le partenaire HPE Edge-to-Cloud Momentum de l’année

Meilleurs services de fichiers mondiaux dans le stockage Meilleurs produits de stockage de la newsletter