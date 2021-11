OW2 présente les « Market Readiness Levels », une méthode d’évaluation du potentiel commercial des projets open source

novembre 2021 par Marc Jacob

L’objectif des MRL est de faciliter l’adoption des logiciels open source par les décideurs traditionnels, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec l’open source. Pour ces nouveaux utilisateurs formés aux pratiques commerciales des vendeurs de logiciels propriétaires l’open source reste un modèle contre-intuitif dont les spécificités techniques, juridiques et communautaires sont source d’incertitudes peu propices à des décisions positives. Avec MRL les décideurs disposent d’un index qui positionne les projets open source en fonction de critères de décision “business” auxquels ils sont habitués. L’open source va à leur rencontre.

MRL est à la fois un outil d’aide à la décision pour les développeurs, architectes et décideurs IT, et un instrument d’auto-évaluation pour les responsables de projets. MRL permet à ces derniers d’identifer les axes d’amélioration qui accroitront le potentiel d’adoption du projet par le marché. A un niveau plus général, MRL a pour ambition de contribuer à la professionnalisation et à l’industrialisation du secteur du logiciel open source. La méthode vise à rendre les projets plus « consommables » par le marché, et améliore en parallèle le niveau de confiance des utilisateurs.

Les détails de la méthodologie, ses trois niveaux d’analyse et la centaine de critères pris en compte seront présentés à Open Source Experience (OSXP) lors d’une session dédiée. Cinq projets de la base de code OW2 évalués par la méthode prendront ensuite la parole (XWiki, LemonLDAP, BlueMind, Lutece, et OCS Inventory). Ces retours d’expériences et témoignages permettront d’illustrer les bénéfices de MRL pour les producteurs de technologies open source. MRL est accessible bien évidemment en open source et librement applicable à d’autres bases de code.