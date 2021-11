Oxeva lance Nua.ge

novembre 2021 par Marc Jacob

Oxeva lance Nua.ge, marque de la solution éponyme, et dévoile son cloud public de type IaaS (Infrastructure as a Service) entièrement made in France. Ce cloud public s’adresse principalement aux startups, aux développeurs, ops, métiers et aux agences web.

Le marché du IaaS est en pleine effervescence (le marché mondial des infrastructures en tant que service (IaaS) a augmenté de 40,7 % en 2020 pour atteindre 64,3 milliards de dollars, contre 45,7 milliards de dollars en 2019, selon Gartner, Inc.). La pandémie et ses effets ont accéléré la transformation numérique des entreprises et le recours massif au cloud. Sur ce marché et dans ce contexte, Nua.ge détonne avec un positionnement premium et un crédo avant-gardiste : la simplicité d’adoption et d’usage, la lisibilité de la grille tarifaire, la transparence des coûts et des consommations, la performance et une totale conformité RGPD.

Nua.ge est un cloud épuré mais pas vide pour autant :

• Ressources à la demande : démarrage des instances à la volée pour adapter la puissance requise aux évolutions des besoins

• Suivi des usages : visualisation en temps réel des ressources utilisées par instance et par projet

• Gestion des équipes : invitation d’utilisateurs sur la plateforme pour un travail collaboratif en temps réel

L’infrastructure Nua.ge a privilégié du matériel haut-de-gamme et des leviers de rentabilité autres que celui des coûts d’acquisition :

• Permettre aux utilisateurs de disposer de 100 % de ressources serveur exploitables

• Diminuer la consommation d’énergie

• Limiter les coûts d’exploitation Pour atteindre ces objectifs, Nua.ge a fait le choix de travailler avec un nombre restreint de fournisseurs :

• Gigabyte pour ses serveurs 2U4N haute densité pour optimiser la consommation énergétique (512 cœurs par serveur)

• AMD pour ses processeurs EPYC ultra haute densité

• Juniper pour le réseau EVPN-VXLAN flexible et hyper-extensible

• NVIDIA (ex-Mellanox) pour les cartes réseau intelligentes 100 Gigabit capables de virtualiser le réseau sans consommer de ressources serveur

• Micron pour le stockage NVMe haute densité et performance

• 2CRSI pour l’assemblage et le contrôle qualité

Une API publique développée “from scratch”

Nua.ge a fait le choix de développer sa propre API pour en fournir une qui répond à l’exigence de simplicité des utilisateurs.

L’API Nua.ge, basée sur le framework API Platform, sera documentée et publique – la web app Nua.ge reposant intégralement sur cette API. Elle permettra la consommation de ressources cloud depuis des environnements de développement et déploiement continu, et fournira de base les intégrations dans Terraform et Ansible.

Une architecture full-OpenStack hors des sentiers battus

Nua.ge assure son propre support et effectue ses propres développements sur la base des composants Open Source d’OpenStack, modifiables au besoin, sans passer par un distributeur.

Nua.ge a remplacé certains composants traditionnels, sources de problèmes à l’usage par d’autres moins souvent utilisés mais plus efficaces. Notamment :

• Supprimer RabbitMQ et utiliser Qpid Dispatch Router pour éviter les ralentissements liés aux queues de messages

• Remplacer le système de collecte des notifications OpenStack, traditionnellement RabbitMQ/Ceilometer/Panko, par un ensemble Kafka/Kafka Connect/Elasticsearch

• Utiliser Ceph Object Gateway en lieu et place de OpenStack Swift pour le stockage objet. Ceph permet également la sauvegarde et réplication des données stockées sur un datacenter distant automatiquement

• Accélérer les réseaux virtuels et la sécurité des instances avec OVN et les cartes NVIDIA en utilisant la technologie SR-IOV

Architecture microservices, évolutivité méga-pratique

Contrairement aux architectures monolithiques, où les applications sont codées d’un seul et même bloc, le service Nua.ge est segmenté en plusieurs briques indépendantes et communicantes : authentification, sécurité, facturation, pilotage de l’infrastructure, etc.

L’architecture microservices de Nua.ge tourne sur l’orchestrateur Kubernetes et a été pensée pour mieux tenir la charge et faciliter les évolutions de la plateforme.