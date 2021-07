OVHcloud s’associe à Aiven pour enrichir son offre de Database-as-a-Service

juillet 2021 par Marc Jacob

D’ici 2022, 75 % des bases données seront déployées ou migrées sur une plateforme cloud, selon le cabinet d’analyse Gartner[1].

Ce partenariat permettra à OVHcloud de proposer un catalogue de solutions DBaaS très étoffé : MySQL, PostgreSQL, Redis, Apache Kafka, ElasticSearch, M3 ou encore Apache Cassandra. Ce large choix de systèmes de gestion de bases de données adressera de très nombreux usages, de la modernisation du legacy applicatif des entreprises aux applications utilisant l’intelligence artificielle en passant par les applications web ou les sites d’e-commerce.

Les offres Database-as-a-Service basées sur les infrastructures de confiance d’OVHcloud apporteront aux organisations toutes les garanties de sécurité, de confidentialité et de réversibilité de leurs données, propres au leader européen. Elles conserveront le contrôle exclusif sur leurs données et pourront se concentrer sur la valeur ajoutée de leurs applications, puisqu’elles n’auront plus à se soucier de la configuration, de l’installation, de la maintenance du logiciel de base données, des sauvegardes et de l’infrastructure matérielle nécessaire à l’exécution sécurisée du service. Les entreprises bénéficieront en outre du meilleur rapport prix/performances et de coûts prévisibles, et pourront tirer parti de toute la puissance de l’open source pour accélérer leur innovation.