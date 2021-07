Le CESIN renouvelle son Conseil d’Administration

juillet 2021 par Marc Jacob

Mylène Jarossay, Chief information Security Officer de LVMH, est réélue dans ses fonctions de Présidente, qu’elle occuppe depuis le 22 juin 2019. Elle déclare : « Le CESIN démarre un nouvel exercice, après une belle croissance et de nombreux évènements sur l’année écoulée. Je remercie le CA de m’avoir renouvelé sa confiance. Nous allons ensemble poursuivre notre engagement pour accompagner la transformation que connaissent nos métiers, qui se développent et se structurent fortement. Sur fond de menaces en forte croissance, le CESIN sera présent pour l’innovation et la coopération. » Sabrine GUIHENEUF, RSSI Groupe de Unibail-Rodamco-Westfield, devient membre du Conseil d’Administration, elle précise : « Je suis ravie de rejoindre le Conseil d’Administration du CESIN, mon arrivée est une opportunité pour m’investir en priorité dans le programme de mentorat afin de faciliter et promouvoir les échanges entre générations de RSSI. »

Eric Singer, Regional CISO EMEA de Schneider Electric, « Je suis honoré d’avoir été élu au sein du Conseil d’Administration, de contribuer activement à la gestion des risques et réfléchir aux prochains enjeux cybersécurité. J’aurai à cœur d’œuvrer à plus d’inclusion, convaincu que la coopération au sein de notre communauté est un facteur essentiel. »

Alain Bouillé poursuit son rôle de Délégué Général et porte-parole de l’association.

Les administrateurs qui poursuivent leur mandat sont :

• Fabrice Bru – Directeur Cybersécurité STIME

• Cyrille Tesser, Directeur de l’investigation numérique légale Groupe La Poste

• Philippe Loudenot - Délégué cybersécurité de la Région des Pays de la Loire

• Didier Gras - IT Risk & Cybersecurity Officer BNP Paribas

• Olivier Ligneul - Directeur Cybersécurité Groupe EDF

• Eric Doyen - Directeur Sécurité Opérationnelle du SI Groupe Malakoff Mederic Humanis

• Mahmoud Denfer - RSSI (Groupe International)

• Xavier Leschaeve - RSSI Groupe Remy Cointreau

• Gilles Berthelot - RSSI Groupe SNCF

Eric Doyen poursuit sa fonction de Trésorier, tandis que Didier Gras assure la fonction de Secrétaire Général. Elisabeth Canat, CISO LCL et Bernard Cardébat, Directeur Cybersécurité Enedis quittent le CA.

Le CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique) est une association loi 1901, créée en juillet 2012, avec des objectifs de professionnalisation, de promotion et de partage autour de la cybersécurité. Lieu d’échange, de partage de connaissances et d’expériences, le CESIN permet la coopération entre experts de la cybersécurité et entre ces experts et les pouvoirs publics. Il participe à des démarches nationales et est force de proposition sur des textes réglementaires, guides et autres référentiels. Le CESIN compte parmi ses membres plusieurs organismes et institutions, comme l’ANSSI, la CNIL, la BEFTI, la Gendarmerie Nationale, l’ARJEL, le Cercle Européen de la sécurité, ACYMA (cybermalveillance.gouv.fr), l’AFAI, l’EBG, le CyberCercle ou encore l’EPITA.

Le CESIN compte plus de 700 membres issus de tous secteurs d’activité, industries, Ministères et entreprises, dont CAC40 et SBF120.