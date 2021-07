Scaleway renforce sa direction produit avec la nomination d’Audrey Pedro au poste de Chief Product Officer

juillet 2021 par Marc Jacob

Scaleway entre dans une nouvelle phase d’hyper croissance, de diversification de son offre et d’expansion à l’international avec Audrey Pedro qui rejoint le comité de direction et prend la tête du département Produit.

Scaleway ambitionne de fournir aux clients des produits et services toujours plus innovants. Audrey aura pour mission d’optimiser la valeur de l’écosystème produits et sera, pour ce faire, garante de la roadmap, de la conception à la mise en disponibilité générale des produits, ainsi que de la qualité de l’exécution. Anciennement Product Management Lead et responsable de la définition et de l’implémentation des bonnes pratiques du product management, Audrey sera désormais chargée de l’impulsion stratégique à l’origine même de la roadmap produits de Scaleway : "Je suis ravie de l’opportunité qui m’est donnée chez Scaleway, et j’aspire à apporter toutes mes connaissances en product management, mes compétences en stratégie ainsi qu’en management au service du département Produit. Notre marché est en pleine expansion et nous avons une place privilégiée. Cette phase d’hyper croissance débute sur des bases solides et j’ai l’intime conviction que nous allons transformer l’essai avec brio.”, déclare Audrey Pedro.

Elle sera, pour cela, accompagnée des VPs produits : Yann Rapaport, Gaspard Plantrou et Michaël Merignargues (respectivement VP NaaS, PaaS et IaaS) ainsi que de Yohann Prigent, fraîchement nommé Senior Vice President Product Engineering et dont le pôle sera entièrement dédié à l’implémentation technique des composants produit de la roadmap.

Audrey Pedro a rejoint Scaleway en tant que Product Management Lead grâce au soutien de 50inTech. Audrey a débuté sa carrière en tant que Product Owner chez Xebia. Elle a ensuite rejoint DocuSign en tant que Product Manager. Plus récemment, elle a construit et mené l’équipe produit du logiciel de détection de fraude à l’assurance IARD chez Shift Technology. Audrey a construit sa carrière autour du product management de technologies complexes dans des environnements en hyper croissance. Elle possède une impressionnante connaissance en matière de product management, de passage à l’échelle et son expérience du management fait d’elle la personne idéale pour accompagner les équipes produits de Scaleway vers de nouveaux niveaux d’excellence. En juillet 2021, elle est devenue Chief Product Officer, garante de toute la roadmap produits de Scaleway.