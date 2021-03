Christophe LEROY intègre le groupe QUODAGIS au poste de Directeur de l’activité Digital Security

mars 2021 par Marc Jacob

QUODAGIS continue de faire évoluer son offre et lance un pôle Cybersécurité qui sera dirigé par Christophe LEROY, un expert reconnu sur le marché.

Christophe est en charge de lancer et développer l’activité Cybersécurité chez QUODAGIS, par le recrutement de spécialistes du domaine et la conclusion d’alliances avec des partenaires, afin d’accompagner les clients actuels et futurs de l’ESN dans les expertises portées par QUODAGIS Digital Security. Celles-ci s’articuleront notamment autour de 4 grands pôles : Audit & Tests d’intrusion (Pentest), Conseil & Accompagnement, Gouvernance & Gestion IAM, Security Operation Center (SOC).

Pour mener à bien sa mission, Christophe LEROY s’appuie sur une solide expérience professionnelle acquise auprès de structures de premier plan. Il a notamment occupé de nombreux postes de management chez INEO Suez, Sogeti, Telindus, Econocom Digital Security ou encore Formind. Christophe LEROY, 51 ans, est diplômé de deux Masters en Intelligence économique, Management stratégique, Technologies de l’information de l’EGE et titulaire de différentes certifications : CMMI ou encore ISO27005 Risk Manager.