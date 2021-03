HID Global acquiert la branche Textile Services Business d’Invengo Information Technology Co., Ltd

mars 2021 par Marc Jacob

HID Globa annonce ce jour l’acquisition de la branche Invengo Textile Services Business de la société Invengo Information Technology Co., Ltd. Avec cette opération, HID Global ajoute à son catalogue, en matière de RFID, des services de gestion des inventaires dans le cloud, des balises et des lecteurs RFID pour le linge et la blanchisserie.

Selon MarketsandMarkets, le marché mondial des produits de gestion des stocks de textiles commerciaux, qui comprend des puces et des lecteurs RFID, ainsi que des logiciels et des services d’intégration systèmes, devrait enregistrer un taux de croissance annuel de 12,9% entre 2020 et 2025. Cette croissance est stimulée par l’essor du marché de l’hébergement et des établissements de soins de santé qui ont besoin d’une gestion de tous leurs actifs, allant des draps de lits aux uniformes des praticiens. La crise du COVID-19 a par ailleurs fait bondir la demande portant sur des textiles propres et désinfectés, et du coup l’activité mondiale de la blanchisserie commerciale.

Les secteurs de la santé et de l’hébergement ne sont pas les seuls où les besoins sont immenses. La gestion des textiles et de la blanchisserie est également essentielle pour les tenues professionnelles des personnes travaillant dans les centrales électriques et raffineries de pétrole, les moyens de transports, mais aussi les entreprises spécialisées dans les secteurs de la mine, de l’ingénierie, des produits chimiques, de la construction et des services publics.

La gamme Invengo Textile Services vient compléter le portefeuille de solutions RFID et de produits pour objets connectés (IoT) de HID, pour répondre aux besoins constatés sur un marché très dynamique. Détail des produits Invengo dédiés à la gestion du textile :

• Puces ou tags RFID LinTRAK® RAIN® UHF (ultra haute fréquence) endurantes, certifiées OEKO-TEX® et optimisées pour une intégration dans du linge et d’autres produits textiles envoyés en blanchisserie.

• Puces ou tags BluTAG haute fréquence (HF) endurantes et de petite taille, dédiées aux produits textiles industriels.

• Lecteurs, antennes, stations de gestion des inventaires, portiques, cabines HF et UHF et autres équipements optimisés pour des applications de l’univers de la blanchisserie.

• La plate-forme logicielle ACUITY hautement évolutive, qui offre en temps réel la disponibilité des inventaires et la visibilité des actifs textiles.

Implantée à La Ciotat, Invengo Textile Services Business fait désormais partie de l’activité Technologies d’identification de HID dirigée par Marc Bielmann, Senior vice-président et responsable des Technologies d’identification.