OVHcloud et Talentsoft, A Cegid Company, proposent une offre cloud souveraine de gestion du capital humain

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

OVHcloud et Talentsoft, A Cegid Company, annoncent une offre de cloud souverain dédié au Capital Humain en Europe. Celle-ci s’inscit dans la volonté des deux acteurs français d’accompagner la transformation RH des organismes publics locaux et européens, dans un contexte où la protection des données sensibles et la souveraineté numérique sont au cœur des préoccupations.