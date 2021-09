SERMA Safety and Security obtient l’accréditation SBMP EMVCo

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Les paiements mobiles effectués grâce à un logiciel permettent les transactions EMV (Europay Mastercard Visa) à l’aide d’appareils tels que les smartphones sans prise en charge de TEE (Trusted Execution Environment) et d’éléments sécurisés. L’élément sécurisé étant simulé par le logiciel, les exigences de robustesse augmentent afin de protéger tous les actifs et de permettre des paiements sécurisés. Par conséquent, de telles solutions nécessitent généralement tout un éventail de contre-mesures, notamment la cryptographie en boîte blanche, l’obscurcissement, la liaison de périphérique, etc. Les solutions de paiement mobile peuvent être purement logicielles ou utiliser une combinaison de logiciels et de matériels sécurisés.

Le laboratoire de Serma Safety and Security effectue des évaluations matérielles et logicielles pour les produits SBMP. Avant cette reconnaissance, il était d’ores et déjà un partenaire de confiance et reconnu par EMVCo pour effectuer des évaluations de solutions de cartes à puce (ICC, plates-formes et circuits intégrés).