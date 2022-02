OVHcloud annonce High Performance Object Storage

février 2022 par Marc Jacob

OVHcloud renforce son portfolio de solutions de stockage avec la mise à disposition de ses clients d’une nouvelle offre de stockage pour les données non structurées. High Performance Object Storage assure des performances élevées et une grande évolutivité, à un modèle de tarification transparent et ultra-compétitif. Répondant aux exigences des applications de Big Data, d’intelligence artificielle, elle convient également aux plateformes de e-commerce ou de streaming.

Le volume de données créées augmente de manière exponentielle chaque année, et d’ici à 2025, 80 % des données dans le monde seront des données non structurées[1]. À mesure que les entreprises adoptent une approche cloud-native afin de moderniser leurs systèmes d’information ou de créer de nouvelles applications, elles se confrontent à de nombreux défis : gérer la complexité inhérente aux données non structurées, stocker des volumes massifs de données tout en maîtrisant les coûts qui y sont associés, et disposer des performances requises par les applications ayant recours à ces données.

La haute performance au service des exigences des entreprises High Performance Object Storage offre aux entreprises un stockage haute performance, hautement évolutif, à un prix compétitif. Spécifiquement conçue pour les applications de Big Data, d’intelligence artificielle (IA) et le calcul haute performance, qui nécessitent un haut débit et une faible latence, la solution convient tout aussi bien aux données statiques comme les documents et les médias.

High Performance Object Storage permet de stocker des volumes massifs de données et monter en charge rapidement jusqu’au pétaoctet de données, à un rapport prix/performances unique. Le modèle de tarification est d’ailleurs totalement transparent pour le client : 25 € HT mensuels par téraoctet, 0,01 € HT par gigaoctet sortant, tandis que les requêtes API et le trafic sortant privé sont inclus. Simple d’accès, elle est entièrement disponible via l’API S3 et l’espace client OVHcloud.

Une solution de stockage qui respecte la souveraineté et la confidentialité des données

Fort d’une expertise de plus de vingt ans dans les services d’infrastructures numériques, OVHcloud a développé un modèle industriel préservant la souveraineté technologique et opérationnelle de ses clients, tout en déployant des technologies respectueuses de l’environnement et des ressources. Conçues et développées dans les propres datacenters du groupe, l’ensemble des solutions OVHcloud garantissent une totale réversibilité des données dans un cadre immunisé contre toute loi extraterritoriale. L’infrastructure opérée par OVHcloud répond aux plus hauts standards de sécurité et de protection des données, grâce à la certification ISO 27001 tout en étant conforme au RGPD. À l’instar de l’ensemble des solutions du leader européen du cloud, High Performance Object Storage offre un ratio prix/performances unique sur le marché, et permet de conserver le contrôle sur sa stratégie cloud en proposant une tarification prédictible et – à terme – le choix de la localisation des données.

Disponibilité :

High Performance Object Storage est d’ores et déjà disponible dans le centre de données de Strasbourg (France). Le service sera déployé à Gravelines (France) d’ici le mois d’avril, puis sera disponible à l’international dans les centres de données canadiens, et via OVHcloud US dans les datacenters américains au mois de mai.