Forcepoint ONE : un nouvel interrupteur de sécurité

février 2022 par Marc Jacob

Forcepoint a lancé Forcepoint ONE,un « interrupteur » pour sécuriser les entreprises fonctionnant en mode de travail hybride. La plate-forme cloud tout-en-un Forcepoint ONE simplifie la sécurité pour les employés sur site et à distance, permettant aux utilisateurs d’obtenir un accès sécurisé et contrôlé aux informations professionnelles sur le Web, dans le cloud et dans les applications privées.

La stratégie de Forcepoint aide les clients à diminuer la charge pesant sur les équipes qui gèrent des produits disparates et à simplifier les opérations de sécurité avec moins de fournisseurs et des coûts considérablement réduits. Le rapport Gartner du 1er décembre 2021, « Predicts 2022 : Consolidated Security Platforms Are the Future » nous apprend que « d’ici 2025, 80 % des entreprises auront adopté une stratégie pour unifier l’accès aux services Web, au cloud et aux applications privées depuis une plate-forme SSE (Security Service Edge) d’un fournisseur unique. »

Forcepoint ONE permet aux clients et partenaires d’adopter Security Service Edge (SSE) facilement en unifiant des services de sécurité cruciaux, notamment Secure Web Gateway (SWG), Remote Browser Isolation (RBI), Content Disarm and Reconstruction (CDR), Cloud Access Security Broker (CASB) et Zero Trust Network Access (ZTNA). La protection avancée contre les menaces (ATP) et la prévention des pertes de données (DLP) intégrées empêchent les logiciels malveillants d’entrer et protègent les données sensibles dans les applications professionnelles et les appareils BYOD, éliminant ainsi le besoin de produits fragmentés.

Avec Forcepoint ONE, les équipes de sécurité peuvent désormais gérer un ensemble unique de politiques sur toutes les applications, à partir d’une console basée sur le cloud, via un agent endpoint, avec une prise en charge sans agent pour les appareils non gérés.

La sécurité simplifiée

Simplifier la sécurité peut être une tâche ardue, car les utilisateurs peuvent travailler de partout, parcourir des sites Web à haut risque et se connecter à des applications SaaS non gérées à partir d’appareils non gérés. L’approche tout-en-un de Forcepoint permet à une politique de sécurité d’appliquer les règles et d’empêcher l’accès ou le partage d’informations non autorisées. Par exemple, un sous-traitant d’une entreprise d’investissement financier pourrait accéder en toute sécurité à l’application d’audit interne de l’entreprise sans VPN, ou modifier un document Microsoft 365 à partir d’un appareil mobile personnel, mais être empêché de télécharger le fichier ou de le partager sur un site tiers. L’accès sécurisé est obtenu grâce à la combinaison de ZTNA, CASB et SWG travaillant de concert et de manière transparente à partir d’un ensemble unique de politiques, avec une protection avancée contre les menaces et une sécurité des données intégrée. Avec un accès à plus de 300 points de présence (PoP) basés sur AWS, les employés bénéficient d’une connectivité rapide et à faible latence et d’une disponibilité de 99,99 %, quel que soit l’endroit où ils travaillent.

Disponibilité

Les abonnements annuels par utilisateur à Forcepoint ONE sont disponibles immédiatement. Les clients peuvent choisir une édition tout-en-un pour la sécurité du Web, du cloud et des applications privées. Ils peuvent aussi commencer par l’édition de sécurité Web et ajoutez ultérieurement la prise en charge des applications cloud et privées. Tous les abonnements incluent une gestion cloud centralisée, des politiques unifiées avec prévention des pertes de données, un accès automatisé via un agent endpoint unifié et des rapports complets.