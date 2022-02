i-PRO présente sa nouvelle gamme de caméras multi-capteurs

février 2022 par Marc Jacob

Les nouvelles caméras multi-capteurs i-PRO embarquent trois à quatre capteurs d’images d’une résolution de 4K, 6 MP et 4 MP, qui offrent un niveau de détail exceptionnel de 180° à 360° ainsi qu’une capture adaptée à l’environnement d’installation. Dotées du design le plus compact et le plus discret du marché, ces nouvelles références sont destinées à révolutionner le secteur.

De plus, les nouvelles caméra multi-capteurs i-PRO accueillent un processeur IA embarqué, dont le rôle est d’effectuer une analyse en apprentissage profond pour détecter les personnes et les véhicules. Dans le cadre de la stratégie ouverte d’i-PRO, le SDK prévoit une ouverture totale de la gamme au développement d’applications tierces. Les différents modèles offrent une couverture plus large ainsi qu’une plage d’inclinaison plus importante que d’autres caméras similaires du marché. Certains modèles sont également dotés d’un éclairage IR LED pour garantir la capture d’images dans des environnements très sombres. Enfin, la capacité de ces caméras à détecter et à différencier des objets de manière autonome dans de vastes zones permet au personnel de sécurité de concentrer son attention sur des événements dignes d’intérêt et d’améliorer sa productivité tout en optimisant la sécurité globale.

Conformément aux normes élevées de sécurité et d’intégrité des données vidéo définies par i-PRO, ces caméras de nouvelle génération se distinguent aussi par leur chiffrement FIPS 140-2 de niveau 3 sécurisé par un fournisseur de certificats tiers. Les caméras multi-capteurs i-PRO sont donc idéales pour une utilisation dans un vaste éventail de situations – surveillance urbaine et de bâtiments, logistique, industrie et transports.