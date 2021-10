OVHCloud présente sa nouvelle génération de serveurs Advance

octobre 2021 par Marc Jacob

OVHcloud annonce une nouvelle génération de serveurs dédiés milieu de gamme, équipés de composants de dernière génération. À destination des petites et moyennes entreprises, Advance adresse les problématiques en matière de disponibilité et de sécurité des professionnels, à un tarif totalement prédictible.

Pour cela, OVHCloud fusionne ses deux gammes Advance et Infrastructure, pour n’en conserver que le meilleur et couvrir un vaste éventail de cas d’usages tels que l’hébergement de sites web et le commerce électronique, la conteneurisation ou la virtualisation, les bases de données professionnelles, le calcul confidentiel, les CRM ou ERP, ou encore le stockage.

• Un ratio performance/prix inégalé : cette gamme de serveurs Bare Metal nouvelle génération est composée de sept serveurs, équipés des derniers CPU Rocket Lake-E d’Intel® ainsi que des EPYC™ Milan d’AMD, à des tarifs allant de 89,99 € HT à 674,99 € HT.

• Des performances augmentées : grâce à un IPC nettement amélioré par rapport aux gammes précédentes, les nouvelles machines Advance affichent des performances accrues, tout en limitant la consommation électrique.

• Des machines idéales pour le stockage : la nouvelle sélection Advance intègre deux serveurs destinés au stockage de données, jusqu’à 112 TB, dotés de multiples options, stockage HDD, SSD, NVMe ou encore hybride, ainsi que des options de RAID hard.

• Une connectivité haut débit : le trafic entrant et sortant est illimité et gratuit, avec un volume de bande par défaut jusqu’à 1 Gb/s[1]. Il est possible de souscrire à une option pour augmenter la bande passante publique jusqu’à 5 Gb/s, et la bande passante privée jusqu’à 6 Gb/s.

• Une disponibilité renforcée : la gamme Advance affiche un SLA de 99,95 % et intègre la technologie OVHcloud Link Aggregation (OLA)[2], qui permet d’agréger les interfaces réseau de chaque serveur pour améliorer leur disponibilité, tout en les isolant du réseau public et de ses éventuelles menaces.

• Des fonctionnalités de sécurité avancées : afin d’assurer l’intégrité des données sensibles des entreprises, les serveurs Advance disposent des fonctionnalités de confidential computing natives aux processeurs Intel (SGX) et AMD (SEV et SME).

Cette nouvelle gamme de serveurs est opérée selon les standards de sécurité les plus exigeants en respect de la norme ISO/IEC 27001, et bénéficie de la certification française Hébergement de Données de Santé (HDS), pour répondre aux attentes spécifiques des organisations de santé. Comme pour l’ensemble des solutions proposées par OVHcloud, l’anti-DDoS est inclus pour une protection 24/7 contre tout type d’attaques DDoS, sans restriction de taille ou de durée. Enfin, les données des utilisateurs sont protégées et accessibles dans le centre de données européen ou canadien choisi par les clients, dans le respect du RGPD.