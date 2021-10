Telefónica Tech lance flexWAN by Fortinet, un SD-WAN sécurisé pour les télétravailleurs

Telefónica Tech et Fortinet étendent leur alliance stratégique actuelle, en annonçant aujourd’hui le lancement d’un nouveau service géré mondial, centré sur une approche de réseau sécurisé SD-WAN. Ce nouveau service fait converger les fonctionnalités de mise en réseau et de sécurité en une seule offre intégrée, afin de favoriser l’ère du travail hybride et de permettre aux utilisateurs de bénéficier de performances et d’une sécurité optimales lorsqu’ils se connectent à partir de bureaux, d’usines ou de sites distants, et d’étendre cette expérience lorsqu’ils accèdent à domicile aux applications professionnelles.

La combinaison des capacités globales de Fortinet Secure SD-WAN et les services cloud de Telefónica Tech garantit la qualité et la sécurité de l’expérience, quel que soit l’endroit où se trouvent les utilisateurs, en fournissant une connectivité agile et une sécurité managée nouvelle génération, prête pour les environnements multi-cloud. Le modèle de travail hybride et centré sur le cloud, adopté pour répondre à la pandémie COVID-19, est la nouvelle normalité, et même si les bureaux réouvrent, les organisations ont accéléré la migration de leurs services vers le cloud pour permettre aux employés de travailler de n’importe où.

Ce nouveau service géré, flexWAN by Fortinet, est une évolution du service flexWAN puisqu’il intègre désormais nativement la cybersécurité. Il sera d’abord lancé en Espagne et bientôt étendu à l’échelle mondiale sur toute la zone de couverture de Telefónica, en Europe et sur le continent américain. Soutenu par une solide expertise technique, le nouveau service permettra aux clients de Telefónica Tech de bénéficier d’une sécurité managée de pointe et d’une connectivité avancée. Le service géré de mise en réseau et de sécurité convergent permettra également l’extension SASE (Secure Access Service Edge) pour permettre aux clients de Telefónica d’accélérer la digitalisation du lieu de travail en toute sécurité, et avec les meilleures performances possibles grâce à une connectivité de pointe.