OPSWAT : Sécuriser ses données, c’est aussi soigner son image

octobre 2021 par Marc Jacob

Les fichiers reçus de tiers, tels que les bons de commande, les factures ou les documents juridiques, peuvent inclure du contenu malveillant et constituer une menace pour l’infrastructure critique de votre organisation. Grâce à nos technologies de Multiscanning et DeepCDR, nous pouvons détecter et empêcher les risques tels que les logiciels malveillants intégrés, les scripts suspects et d’autres contenus à haut risque d’entrer ou de quitter votre organisation sans perturber le flux de communication.