OPSWAT acquiert Impulse

décembre 2019 par Marc Jacob

OPSWAT annonce la finalisation de l’acquisition d’Impulse, une entreprise de cybersécurité basée à Tampa, en Floride, qui se concentre sur la fourniture de solutions de contrôle d’accès réseau (NAC) à un large éventail d’industries, notamment les services financiers, l’énergie, l’enseignement supérieur et les agences gouvernementales, entre autres. Dans le cadre de cette acquisition, OPSWAT absorbera et intégrera les produits et les équipes d’Impulse, offrant à ses clients une sécurité réseau critique et des capacités SDP qui sont essentielles pour protéger les environnements et infrastructure critiques contre les cyberattaques. OPSWAT conservera les bureaux de l’entreprise à Tampa, en Floride, pour en faire son premier hub sur la côte Est.

L’acquisition d’Impulse renforce les offres OPSWAT pour inclure des solutions de pointe pour l’accès intégré et sécurisé aux applications - contrôle d’accès réseau, accès sécurisé via SDP et accès sécurisé aux applications via MetaAccess d’OPSWAT. En outre, OPSWAT le leader de la cybersécurité des infrastructures critiques sera désormais également en mesure de fournir une solution NAC de bout en bout interopérable. Pour étendre son support client 24/7/365 aux nouveaux clients et aux clients existants, le nouveau bureau OPSWAT de Tampa sera intégré à l’équipe de support mondiale OPSWAT, rejoignant les centres de support existants en EMEA, APAC et San Francisco pour étendre sa présence à Tampa avec des talents supplémentaires en ingénierie, informatique et service à la clientèle.

Identifier Sécuriser Orchestrer

Contrôle d’accès réseau sur mesure

Un réseau sécurisé est l’objectif de chaque organisation jour après jour. Le contrôle d’accès réseau (NAC) et le périmètre défini par logiciel (SDP) de SafeConnect peuvent aider à atteindre une visibilité, une sécurité et un contrôle sans confiance à l’intérieur et à l’extérieur de l’environnement réseau traditionnel.

Identifier

L’édition Essentials de SafeConnect est auto-déployable et conçue pour répondre aux exigences de sécurité pour la fonctionnalité RADIUS. De plus, il offre à la fois une visibilité en temps réel et historique sur tous les appareils de votre réseau.

Sécuriser

L’édition standard de SafeConnect fournit toutes les fonctionnalités de sécurité d’Essentials ainsi que des capacités supplémentaires avec un portail captif pour l’utilisateur final, l’auto-enregistrement des invités et l’évaluation de la posture.

Orchestrer

L’édition Enterprise de SafeConnect fournit l’ensemble complet de fonctionnalités pour tous les besoins de l’entreprise. Cette édition comprend des fonctions dans Essentials et Standard, en plus de l’authentification SAML, Threat Enforcement, et prend en charge plus de 10 000 appareils.

Contact : isaac.boccara@opswat.com Mobile : 06 5906 3257