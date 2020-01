Danny Allan devient Chief Technology Officer de Veeam

janvier 2020 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la nomination de Danny Allan en tant que Chief Technology Officer (CTO) et Senior Vice President (SVP) of Product Strategy. Après avoir occupé le poste de Vice President (VP) of Product Strategy, Danny Allan dirigera la stratégie et les initiatives produit de l’entreprise à l’échelle mondiale et décidera sa vision technologique en matière de solutions de sauvegarde pour la gestion des données dans le cloud.