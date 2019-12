Harmonie Technologie rejoint le dispositif Cybermalveillance.gouv.fr

décembre 2019 par Marc Jacob

Cybermalveillance.gouv.fr est le programme gouvernemental assurant un rôle de sensibilisation, de prévention et de soutien en matière de sécurité du numérique auprès de la population française.

En sa qualité de spécialiste de la cybersécurité et de la gestion des risques, Harmonie Technologie s’implique pour démocratiser son savoir-faire et le rendre accessible aux PME et ETI, fragilisées et vulnérables face à l’augmentation des menaces liées aux usages du numérique. Soutenir ce projet étatique s’inscrit également dans une démarche sociétale RSE initiée par le cabinet.

Harmonie Technologie partage la conviction que le principal levier de réduction de l’exposition aux risques cyber de nos PME et ETI réside dans la prévention. Pour concrétiser son implication, Harmonie Technologie a initié, depuis plus d’un an, une démarche (plateforme digitale RISK&Me – www.riskandme.com ) qui s’inscrit dans la continuité des actions de prévention sur les sujets de sensibilisation et d’hygiène informatique menées par le programme.