OCTO Technology signe un partenariat stratégique avec OVHcloud

décembre 2021 par Marc Jacob

OCTO Technology annonce être partenaire officiel d’OVHcloud. Ce partenariat stratégique initie une série d’annonces avec des clouds français et européens de premier plan. OCTO défend la vision d’un écosystème souverain, où se solidarisent et s’élèvent les acteurs numériques locaux en faveur d’un cadre réglementaire européen, qui protège les personnes et leurs données.

OCTO Technology renforce son expertise et prend ainsi part à l’écosystème du cloud souverain

Le programme de partenariat signé place OCTO Technology comme un acteur de référence en France pour accompagner et conseiller les entreprises dans l’adoption de l’offre OVHcloud et notamment l’offre GCP Anthos opérée par OVHCloud annoncée en fin d’année dernière.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le développement de solutions d’infrastructures numériques, OVHcloud collabore avec un riche écosystème de partenaires technologiques et commerciaux pour adresser ses solutions à plus de 1,6 million de clients dans le monde. La récente obtention de la qualification SecNumCloud pour son offre de cloud privé hébergé a confirmé la capacité d’OVHcloud à répondre aux besoins d’hébergement les plus critiques tels que le secteur public.

Avec ce partenariat, OCTO souligne sa volonté de devenir une référence du conseil en cloud souverain en France. Un objectif impulsé depuis 2020, suite à la création d’une équipe dédiée à ce sujet et à la réalisation d’une étude de marché durant laquelle le cabinet a audité 5 offres de cloud souverains. Depuis, les actions se sont multipliées pour répondre aux demandes croissantes d’accompagnements de ses clients sur des missions stratégiques autour du cloud souverain : stratégie cloud, choix d’un cloud souverain en fonction des contraintes, workshops techniques, conseil en architecture, développement de PoCs et MVPs, design d’écosystème…

Le cabinet de conseil vise à répondre davantage aux préoccupations de grandes entreprises et d’écosystèmes français, avec la capacité d’aider à choisir la technologie la plus appropriée pour leurs besoins de confiance, de scalabilité et de maintenabilité tout en garantissant un total respect des lois européennes. OCTO réaffirme son impartialité vis-à-vis des acteurs du marché : d’autres partenariats sont en cours de signature et devraient voir le jour d’ici quelques semaines.