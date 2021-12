CBRE France renforce son équipe Data Center Solutions avec la nomination de Michaël Cohen

décembre 2021 par Marc Jacob

Afin de répondre à un besoin de plus en plus affirmé des entreprises en termes d’accompagnement dans la gestion, le stockage et la sécurisation de la data, CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d’entreprise, renforce son équipe Data Center Solutions. Avec l’arrivée de Michaël Cohen en tant que Directeur Advisory Data Center Solutions France c’est désormais une équipe de 5 professionnels reconnus, pilotée par Pierre-Louis Dumont, Directeur Exécutif Agence Industriel & Logistique qui apporte une réponse globale et sur mesure aux problématiques liées aux data centers : accompagnement sur les stratégies d’hébergement informatique, conseil en implantation et aménagement, conseil à l’investissement et Facility Management.