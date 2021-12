Netsystem nommé prestataire de terrain dans le cadre de France Relance

décembre 2021 par Marc Jacob

Le 3 septembre 2020, le Gouvernement lance un plan de relance national pour redresser durablement l’économie. Avec un fonds de 136 millions d’euros spécialement dédiés à la cybersécurité, dont la moitié pour les collectivités, et piloté par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), le plan France Relance prévoit de renforcer le niveau de cybersécurité des administrations, des collectivités et des organismes au service des citoyens, tout en dynamisant l’écosystème industriel français.

Des parcours cyber mis en place

Le plan France Relance répond précisément à ce besoin, à travers la mise en œuvre de parcours adaptés aux enjeux et aux besoins des organisations. Ces parcours de cybersécurité ont pour objectif de renforcer la sécurité des systèmes d’information des bénéficiaires. Déclinés en quatre niveaux (fondation, intermédiaire, avancé, renforcé), ces parcours sont déployés sur l’ensemble du territoire et confiés à des partenaires sélectionnés par l’ANSSI et intervenant sur des notions de gouvernance, d’audit et de sécurité opérationnelle.

Cyber-attaques : plus nombreuses et plus puissantes

En un an, le nombre de cyber-attaques a quadruplé en France, touchant de nombreuses entreprises, des hôpitaux, des collectivités mais aussi des sociétés liées à la tech, s’infiltrant parfois jusque dans les logiciels informatiques et ce, dès leur conception.