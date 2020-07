Nutanix simplifie la gestion des réseaux, du volume CSI et les intégrations tiers dans Kubernetes avec Karbon 2.1

juillet 2020 par Marc Jacob

Nutanix (NASDAQ : NTNX) annonce la disponibilité de la nouvelle version de sa distribution Kubernetes professionnelle, Nutanix Karbon 2.1. Cette version s’enrichit de nouvelles fonctionnalités dont la prise en charge de Calico pour la mise en réseaux et la sécurisation des containers, le clonage des volumes ainsi que des API améliorées.

Lancé initialement en avril 2019, Karbon est inclus dans Nutanix AHV, la solution de virtualisation professionnelle, native et intégrée d’Enterprise Cloud OS. C’est un élément clé de la stack de Nutanix, qui offre une infrastructure hyperconvergente facilement scalable, un stockage pour les conteneurs, l’automatisation de la charge de travail, ainsi que le monitoring. Les nouvelles fonctionnalités de la version 2.1 de Nutanix Karbon comprennent :

L’intégration de Calico — Karbon 2.1 intègre nativement la solution open source de sécurisation et de mise en réseau des containers, Calico. Ce projet combine des capacités de mise en réseau flexibles avec l’application de la sécurité « run-anywhere » pour fournir une solution avec les performances natives du noyau Linux et une véritable évolutivité. Grâce à cette intégration, les utilisateurs de Karbon peuvent désormais profiter d’une mise en réseau Kubernetes simplifiée, basée sur un outil natif qui offre un meilleur débit par rapport à Flannel ou à un plug-in basé sur une encapsulation de réseaux.

Clonage et extension de volume CSI — En intégrant le clonage de volume comme une fonctionnalité du CSI (Container Storage Interface) de Karbon, Nutanix permet aux utilisateurs de profiter pleinement de sa technologie de clonage. La possibilité de cloner des volumes permet aux utilisateurs de dépanner rapidement les applications conteneurisées. Elle leur permet de dupliquer instantanément les données d’une application en cours d’exécution afin de diagnostiquer un problème ou de tester une nouvelle version de l’application.

API renforcées — Avec Karbon 2.1, Nutanix renforce les intégrations avec diverses solutions comme Nutanix Calm, ServiceNow, ou tout autre portail pouvant émettre des appels API. Grâce aux API améliorées de Karbon, les utilisateurs peuvent fournir des clusters Kubernetes à la demande (par développeur, par projet, etc.), et automatiser la génération de fichiers kubeconfig pour un cluster donné. Il est maintenant également possible d’automatiser l’accès SSH aux nœuds de la grappe, par exemple pour le débogage.