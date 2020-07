Fortinet dévoile sa solution SD-WAN cloud-to-cloud

juillet 2020 par Marc Jacob

La grande majorité des entreprises - 93% selon une estimation récente – dispose d’une stratégie multi-cloud et collabore avec plusieurs fournisseurs de services cloud pour répondre à leurs multiples besoins : plan de reprise sur sinistre, sauvegarde de données, résilience applicative ou encore périmètre de couverture mondial. Cependant, gérer et sécuriser une diversité de plateformes de cloud privé ou public est un vrai défi et nombre d’entreprises optent pour une interconnexion de leurs différents clouds via l’Edge WAN de leur data center sur site. Cette approche traditionnelle en matière d’infrastructure WAN, bien que sécurisée, pèse sur les avantages du multi-cloud, génère de la complexité en matière de déploiement, et aboutit à des performances réseau aléatoires et à une connectivité coûteuse.

Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud concrétise une nouvelle approche pour déployer une connectivité sécurisée, hautes performances, simple et économique. Proposée par les principaux fournisseurs de Cloud, la solution Fortinet Secure SD-WAN for Multi-cloud déploie un SD-WAN entre les clouds et permet tant aux développeurs applicatifs qu’aux équipes IT de déployer en toute transparence un réseau cloud-to-cloud sécurisé. Cette nouvelle offre de Fortinet favorise ainsi une infrastructure sécurisée et efficace qui optimise les avantages d’une stratégie multi-cloud. La solution :

● Automatise le déploiement d’une couche réseau transparente sur différents réseaux cloud, ce qui réduit la complexité et améliore l’agilité, assurant ainsi un gain de temps et de ressources.

● Offre visibilité, contrôle et gestion centralisés pour unifier les fonctionnalités sur différents environnements clouds via des intégrations cloud-native.

● Achemine le trafic cloud en toute sécurité, sans déploiement de rétrolien vers le data center, ce qui renforce l’évolutivité des environnements et réduit la latence.

● Sélectionne intelligemment les nœuds de connexions, de manière spécifique pour chaque application et avec une sélection dynamique du routage, pour ainsi doper les performances et réduire la dépendance à des liens MPLS coûteux.

Des performances signées Fortinet, sur site et dans le cloud

Le SD-WAN sécurisé de Fortinet est une fonctionnalité intégrée du pare-feu nouvelle-génération FortiGate. Les performances optimales et la maîtrise des coûts sont au rendez-vous, comme le souligne un score Security Compute Ratings jusqu’à 17 fois plus élevé que celui des solutions concurrentes. Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud, fourni via l’appliance virtuelle FortiGate-VM, pérennise les niveaux de performances dans le cloud, avec des performances IPSec de plus de 20Gbps (10 fois plus élevées que la moyenne du secteur) pour des connexions chiffrées ultra-rapides sur des liens Internet et une réduction des charges d’exploitation. De plus, Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud, qui interconnecte les applications et workloads entre et sur différents clouds, vient au renfort des fonctionnalités Secure SD-WAN Cloud On-Ramp de Fortinet pour connecter les utilisateurs aux applications, en toute sécurité.

Un SD-WAN sur l’ensemble du périmètre d’entreprise

Fortinet propose une large gamme de solutions de SD-WAN sécurisé. Cette gamme se décline en des appliances physiques pour les data centers d’envergure, les sites distants, et les bureaux à la maison, ainsi qu’en des appliances virtualisées dédiées aux environnements multi-cloud. Secure SD-WAN de Fortinet prend en charge les différents sites d’entreprise, à partir d’un seul système d’exploitation et via la Fortinet Security Fabric. Les règles de sécurité et réseau fonctionnent ainsi en toute transparence sur différents environnements et plateformes cloud, et bénéficient d’une veille actualisée sur les menaces proposée par les FortiGuard Labs.