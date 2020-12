Nutanix se place dans le carré des leaders du Magic Quadrant pour la 4e année consécutive

décembre 2020 par Marc Jacob

Nutanix a été reconnu par le cabinet d’études Gartner comme un Leader dans son Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure Software de décembre 2020 pour la quatrième année consécutive. Nutanix a été distingué pour les capacités de son logiciel d’infrastructure hyperconvergée (HCI) et est également l’acteur le mieux positionné par rapport à l’ensemble des fournisseurs.

Cette reconnaissance fait suite à plusieurs annonces importantes de Nutanix qui illustrent la vision de la société pour l’avenir de l’informatique, du lancement de Nutanix Clusters sur AWS, l’annonce de Nutanix Clusters sur Azure, et la sortie de la nouvelle solution de Platform-as-a-Service multicloud, Karbon Platform Services. Nutanix est convaincu que la clé de la transformation numérique réside dans des solutions hybrides et multicloud unifiées qui rassemblent de manière transparente des environnements informatiques natifs virtualisés et dans le cloud pour offrir aux entreprises la flexibilité et la simplicité dont elles ont besoin pour réussir.

De plus en plus d’entreprises exigent des solutions logicielles pour mener à bien leurs initiatives informatiques essentielles et leurs efforts de transformation numérique. Selon Gartner, « le marché des logiciels d’HCI a deux types de clients distincts qui s’alignent sur les conditions actuelles du marché : Ceux qui recherchent des solutions qui s’étendent à la résolution de problèmes plus hybrides et liés au cloud public, et ceux qui cherchent à résoudre des cas d’utilisation plus spécialisés ou des problèmes liés à la géographie ».

Nutanix estime que, par conséquent, Gartner a axé le Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure Software de cette année exclusivement sur les fournisseurs capables d’exécuter leurs solutions sur plusieurs plateformes matérielles. Il s’agit d’un changement important dans l’industrie, et d’une validation solide de la transition de la société d’un business modèle accès sur le matériel à un modèle logiciel il y a plus de deux ans.