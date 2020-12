Ping Identity se classe leader dans toutes les catégories du rapport Gartner 2020 pour l’Access Management

décembre 2020 par Marc Jacob

Le rapport évalue 12 fournisseurs et la performance de leurs produits ou services sur un éventail de fonctionnalités et de cas d’usage, dont la protection des identités internes et externes. Ensemble, le rapport sur les Capacités Critiques et le Magic Quadrant fournissent une vue d’ensemble des fournisseurs sur le marché et le positionnement de leurs offres respectives de produits et services.

Ping Identity est le fournisseur qui a remporté les meilleurs scores dans les trois principaux cas d’usage identifiés par Gartner :

● Cas d’Usage Gestion des Accès des Utilisateurs Internes

● Cas d’Usage Gestion des Accès des Utilisateurs Externes

● Cas d’Usage Gestion des Accès des Utilisateurs Internes et Externes

Le rapport évalue les outils qui fournissent une authentification centralisée, le ‘single sign on’, la gestion des sessions et l’autorisation d’accès à des applications et services. Le cas d’utilisation Gestion des Accès des Utilisateurs Internes inclut les fonctions d’authentification adaptative ou contextuelle et le support de protocoles actuels d’identité tels que SAML, OAuth 2.0 et OIDC dans le cadre d’une gestion des identités des employés. Le cas d’utilisation Gestion des Accès des Utilisateurs Externes, en revanche, concerne la gestion des identités des clients et inclut des fonctionnalités CIAM telles que la délégation d’administration, la gestion du consentement, des préférences et des données personnelles, et la fédération vers ou à partir d’autres plates-formes. Le cas d’utilisation Gestion des Accès des Utilisateurs Internes et Externes enfin, évalue la capacité du fournisseur à supporter des utilisateurs à la fois internes et externes, une considération importante pour des grandes entreprises qui souhaitent se standardiser sur une seule plateforme de gestion des identités.