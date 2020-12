Schneider Electric nommé « Vendor Champion » dans la Canalys Leadership Matrix EMEA 2020

décembre 2020 par Schneider Electric

La matrice de leadership de Canalys (Canalys Leadership Matrix) évalue la performance des fournisseurs en créant une norme de référence mondiale, en analysant les expériences des partenaires et clients, et en les évaluant dans les domaines de la rentabilité commerciale, de l’assistance, du marketing, etc. Les « Champions » du rapport doivent assurer les plus hauts niveaux d’assistance et d’engagement tout en répondant à leurs besoins à travers la chaîne d’approvisionnement, la communication, la gestion des comptes et le relationnel.

Canalys a attribué le titre à APC™ by Schneider Electric pour différentes raisons, en citant comme principales réussites la qualité du support technique, l’efficacité de la gestion des comptes et la facilité avec laquelle les propositions commerciales peuvent être conclues. Le cabinet indique également que le succès d’APC est dû à « l’écoute de ses partenaires et à ses efforts pour améliorer les relations avec les canaux de distribution ». Tout ceci en poursuivant l’amélioration de son programme de partenaires primé, de ses capacités de gestion de comptes, de ses formations commerciales, de sa stratégie marketing et de l’accompagnement de ses partenaires dans les domaines de croissance clés.

Le nouveau rapport de Canalys répartit les candidats en quatre catégories : les Champions, les Contenders, les Growers et les Stragglers, qui présentent les divers niveaux de croissance, de développement et de reconnaissance dans le réseau de distribution IT. Canalys décrit sa matrice de leadership comme un moyen d’« évaluer la performance du fournisseur dans le réseau de distribution, à la fois sur la base de commentaires et d’une analyse indépendante » portant sur la stratégie, l’investissement, l’exécution et les initiatives prévues.

APC by Schneider Electric fait partie des sept fournisseurs ayant obtenu le statut de « Champion » pour la deuxième année consécutive. L’équipe célèbre ce titre aux côtés de ses partenaires Alliance majeurs HPE et Lenovo.