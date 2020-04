Nutanix reconnu pour la deuxième année consécutive comme un fournisseur de choix d’infrastructures HCI par les clients du Gartner Peer Insights

avril 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce qu’il a été nommé par Gartner, Inc., Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Hyperconverged Infrastructure. C’est la deuxième année que Nutanix est reconnu comme un fournisseur de choix par les clients du cabinet d’études. Nutanix a reçu 301 évaluations depuis que le marché de l’hyperconvergence a commencé à être suivi dans le cadre de la plateforme Gartner Peer Insights et détient une note moyenne de 4,7 sur 5.*

L’infrastructure hyperconvergente (HCI) de Nutanix intègre et rend accessible en un point unique la gestion du calcul, de la virtualisation, du stockage, des réseaux et de la sécurité, ce qui rend des tâches comme le déploiement d’un environnement de bureau virtuel beaucoup plus faciles et rapides. Ce qui prendrait des semaines avec l’informatique traditionnelle peut ne prendre que quelques heures avec Nutanix. Les licences logicielles agnostiques en termes de hardware par abonnement offrent une flexibilité précieuse, de sorte que l’infrastructure informatique n’est plus couplée à des dispositifs et configurations matériels spécifiques, ce qui pourrait être d’une importance capitale dans les situations où la chaîne d’approvisionnement mondiale est touchée.

Cette reconnaissance est basée sur les commentaires détaillés de 68 évaluations rédigées par des clients au cours de l’année passée. Elles concernaient plusieurs fournisseurs dans le domaine des infrastructures hyperconvhyperconvergées. L’orientation client est l’une des principales préoccupations de Nutanix. Cet engagement à satisfaire les clients est reconnu par un Net Promoter Score moyen de 90 au cours des six dernières années, ainsi que par un taux de rétention des clients de 97 % à la fin du deuxième trimestre de l’année fiscale 2020.

*Cotes et examens en vigueur au 24 mars 2020. Les choix des clients du Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives des évaluations, notations et données individuelles des utilisateurs finaux appliquées selon une méthodologie documentée ; ils ne représentent pas l’opinion de Gartner ou de ses filiales et ne constituent pas une approbation de leur part.