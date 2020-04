SailPoint Reconnu ‘Customers’ Choice’ dans le Gartner Peer Insights 2020 pour la Gouvernance et la Gestion des Identités

avril 2020 par Marc Jacob

SailPoint Technologies Holdings, Inc. annonce avoir été reconnu Customers’ Choice’ dans le Gartner Peer Insights 2020 pour la gouvernance et la gestion des identités (IGA). Cette distinction attribuée par le cabinet Gartner reconnaît les fournisseurs qui ont obtenu les notes les plus élevées de la part de leurs clients au travers d’une série d’enquêtes de satisfaction. Cette année, SailPoint est le seul fournisseur a obtenir la distinction ‘Customers’ Choice’ pour le marché de la gouvernance et de la gestion des identités.

La distinction Customers’ Choice de Gartner Peer Insights est entièrement basée sur les retours et appréciations d’utilisateurs finaux qui ont acquis, installé ou utilisé des solutions de gouvernance et de gestion des identités telles que l’Identity Platform de SailPoint. SailPoint est le seul fournisseur à recevoir cette distinction en 2020. Au 31 Janvier 2020, SailPoint avait obtenu une note globale de 4,5 sur 5 sur le marché de la gouvernance et de la gestion des identités sur la base de 93 évaluations – plus que n’importe quel autre fournisseur – au cours des 12 derniers mois. SailPoint est également reconnu leader dans le Gartner Magic Quadrant 2019 pour la gouvernance et la gestion des identités.

Pour la distinction ‘Customers’ Choice’, Gartner exige des fournisseurs qu’ils obtiennent une note globale sur leurs appréciations supérieure à la moyenne du marché et qu’ils recoivent plus de 50 évaluations clients éligibles sur une période d’un an (émanant d’organisations de différentes tailles dans différents secteurs). Cette distinction ‘Customers’ Choice’ est accompagnée d’un rapport “Voice of the Customer” qui fournit une synthèse des évaluations Gartner Peer Insights’ de l’année passée à destination des décisionnaires informatiques.