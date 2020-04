Rapport Gartner - Cohesity élue "choix des clients pour les grandes entreprises"

avril 2020 par Marc Jacob

Cohesity annonce être distingué « choix des clients pour les grandes entreprises » (1 à 10 milliards de dollars de revenus annuels) dans le récent rapport Gartner Peer Insights sur les solutions de sauvegarde et de restauration des datacenters. Le rapport, fondé sur les commentaires de clients ayant déployé les solutions, a également distingué Cohesity « choix des clients pour les moyennes entreprises » ainsi que pour les régions Amérique du Nord et Europe, Moyen-Orient et d’Afrique (EMEA).

Les clients interrogés par Gartner ont classé Cohesity parmi les meilleurs fournisseurs dans l’ensemble des évaluations et comparaisons du rapport « Voice of the Customer » pour les solutions de sauvegarde et de restauration des datacenters, notamment en ce qui concerne la « confiance générale », « la recommandation », les « capacités du produit » et le « service et l’assistance ». Seuls trois des 14 fournisseurs présents dans le rapport ont reçu plus de 175 avis, dont Cohesity qui a reçu la meilleure note globale, soit 4,8 étoiles sur 5.