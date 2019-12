Tenable nomme Marty Edwards au poste de vice-président de la sécurité des OT

décembre 2019 par Marc Jacob

Tenable®, Inc, la société de Cyber Exposure, annonce la nomination de Marty Edwards, expert mondialement reconnu en cybersécurité pour les systèmes de contrôle industriels (ICS) et la technologie opérationnelle (OT), en tant que vice-président de la sécurité des OT.

Chez Tenable, Marty Edwards officiera en tant qu’évangéliste de la vision de sécurité de l’OT de l’entreprise, avec un accent particulier sur la poursuite des initiatives du gouvernement et de l’industrie pour améliorer la sécurité des infrastructures critiques. Avec son équipe, ils s’assureront que les organisations abordent la sécurité des OT dans le cadre de leurs conversations sur les risques. Il reportera au CTO.

Avant de rejoindre Tenable, Marty Edwards occupait le poste de directeur des initiatives stratégiques au sein de l’ISA (International Society of Automation - l’association américaine des professionnels de l’automatisation et à la supervision des procédés industriels). Dans ce rôle, il a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement et les leaders de l’industrie pour aider à renforcer les cyber-défenses des infrastructures critiques. Avant cela, Marty Edwards était le plus ancien directeur de l’équipe de réponse d’urgence de sécurité des systèmes de contrôles industriels du Département américain de la Sécurité intérieure (ICS-CERT).