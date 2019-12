Tech Data France signe un accord de distribution avec Barracuda Networks

décembre 2019 par Marc Jacob

Cet accord permet à Barracuda Networks de rejoindre le panel d’offres de produits, solutions et services proposés par la division Advanced Solutions de Tech Data (Nasdaq : TECD), leader européen de la distribution de services technologiques pour les réseaux de revendeurs, et d’avoir accès à ses 14 000 revendeurs.

Dans un premier temps, Tech Data France proposera à ses partenaires les solutions de protection du cloud Azure, Cloud Generation Firewall, WAF, WAFaaS, Cloud Security Guardian et Total Email Protection pour Office 365 de Barracuda Networks. Le distributeur intégrera dans un second temps, les offres de sauvegarde de données, d’archivage, de Firewall physique et l’appliance physique E-mail Security Gateway de Barracuda Networks.

Barracuda Networks développe des solutions de sécurité, simples et performantes conçues pour contrôler et sécuriser les accès, données et applications des entreprises. Le fournisseur leader de solutions de sécurité propose une offre complète compatible cloud et déployable sous forme d’appliances physiques ou virtuelles dans des environnements cloud et hybride.