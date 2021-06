Nutanix lance un programme partenaires dédié pour les services providers

juin 2021 par Marc Jacob

Nutanix annonce le lancement du Nutanix Elevate Service Provider Program, qui étend les bénéfices du programme partenaires Elevate aux fournisseurs de services informatiques. Le programme permet à ces derniers, y compris les fournisseurs de services managés et les clouds services providers, de créer des services hybrides et multiclouds hautement différenciés offrant une rentabilité accrue et un délai de mise sur le marché plus rapide.

Dans le contexte actuel où de nombreuses organisations recherchent des opportunités pour simplifier leurs opérations informatiques, IDC prévoit que le marché des services cloud managés atteindra 101,1 milliards de dollars d’ici 2024. Avec cette opportunité vient le défi des fournisseurs de services de répondre aux demandes de plus en plus individualisées des clients tout en restant rentables. Le programme Nutanix Elevate Service Provider aide les fournisseurs de services à améliorer leurs marges et leur agilité en répondant aux exigences de verrouillage et d’engagement minimum rencontrées dans les modèles et programmes traditionnels des fournisseurs de services.

Ce programme dédié aux fournisseurs de services ajoute ainsi deux niveaux de partenariat à Nutanix Elevate : Authorized Service Provider et Professional Service Provide. Le niveau Authorized Service Provider englobe les partenaires qui découvrent Nutanix ou ceux qui fournissent des services Nutanix aux petites et moyennes entreprises. Les Professional Service Provide proposent des services différenciés aux entreprises. Les partenaires qui rejoignent le programme pourront profiter de tous les avantages décrits dans le guide du programme Elevate Service Provider, y compris la formation, les licences logicielles NFR (Not For Resale), Nutanix XLAB, et l’assistance à l’activation. Les partenaires Professional Service Provide pourront bénéficier d’un soutien accru de la part de Nutanix, notamment des supports marketing, des fonds de développement, des outils de vente, des incitations financières et des remises basées sur des objectifs, ainsi que des informations personnalisées sur le portail des partenaires de Nutanix.

Les principaux avantages des solutions Nutanix et du programme Elevate Service Provider sont les suivants :

Amélioration des résultats financiers : Les options de tarification simplifiées, l’absence de niveaux d’engagement minimum ou d’achats de produits obligatoires permettent d’augmenter la rentabilité des fournisseurs de services. Les fournisseurs de services Nutanix bénéficient également d’une réduction significative des frais de gestion avec Nutanix, par rapport à la concurrence, offrant ainsi une solution HCI hautement performante et rentable.

Augmentation du chiffre d’affaires et accélération de la mise sur le marché : La simplicité des solutions Nutanix peut également aider à accélérer la mise sur le marché grâce à un déploiement plus rapide de 80 %. Les fournisseurs de services Nutanix peuvent également intégrer et faire évoluer rapidement de nouveaux services, y compris des services privés, hybrides et multiclouds, Desktop as a Service (DaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Database as a Service (DBaaS), et plus encore. En outre, les licences logicielles Nutanix peuvent être utilisées par les fournisseurs de services sur le site de leurs clients, dans l’environnement du fournisseur de services, ou sur des clusters Nutanix fonctionnant dans des environnements de cloud public, notamment AWS, AWS GovCloud et avec le support de Microsoft Azure en cours de développement, donnant à leurs clients une transition rapide vers le cloud hybride.

Simplicité : La simplicité est l’une des caractéristiques des solutions Nutanix et l’un des principaux facteurs expliquant le score NPS moyen de 90 obtenu par l’entreprise au cours des sept dernières années. Les fournisseurs de services seront en mesure de fournir des services informatiques, à n’importe quelle échelle, avec un déploiement simple en un clic, des mises à niveau, des mises à l’échelle, des capacités d’autoréparation, des dépannages et plus encore avec Nutanix. Cela permettra aux partenaires fournisseurs de services de compter sur une gestion de l’infrastructure informatique plus efficace de près de 60 %, libérant ainsi beaucoup de temps pour se concentrer sur l’innovation. Nutanix propose une offre promotionnelle Service Provider Starter Pack aux nouveaux partenaires qui rejoignent le programme Elevate Service Provider. Cette offre promotionnelle comprend la formation, la certification et le logiciel Nutanix adéquat pour aider les partenaires à mettre en production leurs services différenciés et à commencer à générer des revenus. Cette offre est disponible immédiatement.

Le programme Nutanix Elevate Service Provider est disponible dès maintenant pour les fournisseurs du monde entier.