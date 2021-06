Riverbed nomme Dan Smoot au poste de CEO

juin 2021 par Marc Jacob

Riverbed® annonce la nomination de Dan Smoot au poste de président-directeur général afin de piloter la prochaine phase de croissance de l’entreprise et de poursuivre son élan en proposant des solutions de visibilité et de performance pour les réseaux et les applications, partout où les utilisateurs se trouvent.

Dan Smoot, qui a plus de 30 ans d’expérience et a occupé des postes de direction de haut niveau, notamment chez Salesforce, Cisco et VMware, a rejoint Riverbed en juin 2018. Chez Riverbed, il a occupé plusieurs postes de direction, dont le plus récent est celui de COO, où il a dirigé les équipes commerciales au niveau mondial, le channel et les alliances, ainsi que l’expérience client de l’entreprise.

M. Smoot était auparavant Executive Vice President of Global Partner Sales chez Salesforce, où il dirigeait l’organisation Worldwide Partner Sales. Il a également été Executive Vice President of Market Readiness at Salesforce, où il a créé une organisation mondiale pour fournir des opérations critiques de mise sur le marché. Avant de rejoindre Salesforce, M. Smoot a travaillé chez VMware en tant Senior Vice President of Global Customer Operations, supervisant les ventes de technologies avancées, les services mondiaux, les renouvellements, les distributeurs et alliances au niveau mondial, les ventes OEM/ISV et la stratégie de mise sur le marché. Avant VMware, il a passé plus de 12 ans à occuper divers postes de direction chez Cisco.

M. Smoot est titulaire d’une licence en sciences de l’environnement de l’université de Californie, Irvine.