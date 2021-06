Yousign lève 30 millions d’euros pour fournir aux TPE et PME une alternative européenne aux géants américains

juin 2021 par Marc Jacob

La scale up française Yousign annonce une série A de 30 millions d’euros auprès de Lead Edge Capital (Asana, BlaBlaCar, Wise). eFounders, le startup studio derrière Aircall, Front et Spendesk et partenaire historique de Yousign, participe aussi à ce tour de financement. Dans un contexte d’accélération de la digitalisation des entreprises, Yousign prévoit d’utiliser ces fonds pour créer une alternative européenne aux géants américains (DocuSign, Adobe) et se positionner comme leader du marché des TPE et PME.

La crise sanitaire a énormément accéléré les processus de digitalisation des entreprises. Le secteur de la signature électronique a donc très rapidement gagné en maturité, faisant émerger deux segments de marché : les grandes entreprises déjà fortement digitalisées, avec des besoins de plus en plus complexes, et les TPE et PME qui recherchent une réponse immédiate à des besoins simples.

Yousign a développé des solutions de signature électronique intégralement tournées vers les besoins de ces TPE et PME, qui représentent plus de 90% du marché.

Construire un champion européen

Alors que le gouvernement français relance plusieurs projets de cloud souverain, l’ambition de créer des champions européens face aux acteurs américains est plus d’actualité que jamais.

Le domaine de la gestion des contrats des entreprises est hautement stratégique et la nécessité de protéger ces informations doit être une priorité pour les institutions et les acteurs économiques européens.

Une vision et des objectifs clairs

Le marché de la signature électronique va connaître une croissance annuelle de 25% par an jusqu’en 2030, pour dépasser les 10 milliards d’euros. “Il y a actuellement de nombreux facteurs favorables au marché de la signature électronique”, déclare Brian Neider, Partner chez Lead Edge Capital. Dans ce contexte et grâce à ce nouveau tour de financement, l’entreprise compte équiper de sa solution de signature électronique plus de 50 000 PME européennes d’ici 2024 et ainsi atteindre un revenu récurrent annuel d’au moins 70 millions d’euros.

Créé en 2013 par Antoine Louiset et Luc Pallavidino, Yousign a connu une croissance de 200% en 2020, voyant ses effectifs passer de 35 à 120 collaborateurs. Yousign prévoit d’embaucher 150 personnes dans les 18 prochains mois afin de renforcer son équipe dans tous les domaines.