Nutanix et Citrix s’associent pour accélérer le futur du travail

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Nutanix et Citrix Systems annoncent un partenariat stratégique pour aider leurs clients à déployer des infrastructures et des solutions sécurisées permettant de travailler de n’importe où. Les deux sociétés pourront ainsi fournir un accès sécurisé, à la demande, aux applications, aux postes de travail et aux données à partir de n’importe quel appareil, à n’importe quel endroit et à n’importe quelle échelle via l’infrastructure hyperconvergée (HCI) Nutanix et aux déploiements multiclouds hybrides des services Citrix DaaS et Virtual Apps and Desktops.

Dans le cadre du partenariat, Nutanix devient un choix privilégié de Citrix pour les déploiements HCI hybrides et multiclouds. La Nutanix Cloud Platform offre un environnement informatique permettant de supporter les services Citrix Virtual Apps and Desktops dans un environnement hybride multicloud.

De plus, ce partenariat permet à Citrix de devenir la solution informatique de choix des entreprises pour les utilisateurs finaux sur la Nutanix Cloud Platform. Fourni dans le cadre de Citrix Workspace™, Citrix Virtual Apps and Desktops permet aux entreprises de proposer un accès personnalisé aux systèmes, aux informations et aux outils dont leurs employés ont besoin en une seule expérience unifiée et d’appliquer dynamiquement des politiques de sécurité basées sur le comportement et l’environnement de l’utilisateur afin qu’il puisse travailler quand, où et comme il le souhaite, avec la certitude que ses applications, ses informations et ses appareils sont sécurisés.

Nutanix et Citrix peuvent proposer aux clients des options complètes de « desktop-as-a-service » (DaaS) qui leur permettent d’acquérir, de déployer et de gérer leurs environnements Citrix fonctionnant sur la Nutanix Cloud Platform, fournis par des fabricants d’équipements originaux (OEM), des intégrateurs de systèmes globaux (GSI), des fournisseurs de services (SP) et des fournisseurs de clouds publics, et d’accélérer leur adoption de solutions hybrides multiclouds.

Nutanix et Citrix travailleront également ensemble sur des programmes de mise sur le marché et de génération, les road map produits et le support client.